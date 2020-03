Seniorenorganisatie KBO-PCOB opent Ouderen-Infolijn over corona

Per direct is telefoonnummer 030-3400600 opengesteld voor senioren die vragen hebben over het coronavirus. Ook is de lijn bedoeld voor een luisterend oor.



Seniorenorganisatie KBO-PCOB krijgt sinds de uitbraak van het virus iedere dag vragen van leden over de ziekte. Maar er melden zich ook ouderen die nu alleen thuis zitten en om een praatje verlegen zitten nu veel activiteiten stilliggen.



Voor al deze mensen heeft KBO-PCOB een speciale telefoonlijn geopend:



de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.



De medewerkers van KBO-PCOB bieden zoveel mogelijk senioren graag een luisterend oor. Want juist nu is het belangrijk dat we, met alle beperkende maatregelen, er voor zorgen wel verbonden te blijven met elkaar, zodat niemand zich alleen hoeft te voelen. Blijf omzien naar elkaar.