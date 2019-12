BuyBay unaniem winnaar Next Unicorn Award 2019

Amsterdam, 11 december 2019 - Tijdens de 10e editie van de Amsterdam Business Inspiration kreeg BuyBay de Next Unicorn Award 2019 uitgereikt. Thijs Bosgoed, oprichter van het high tech retourbedrijf voor e-tailers, fabrikanten en distributeurs, nam de prijs in ontvangst. De Next Unicorn Award is een initiatief van MeerBusiness Amsterdam. Het zakenplatform heeft een bereik van meer dan 40.000 ondernemers uit de Metropool Regio Amsterdam.



Solide bedrijf met mooie groeicijfers



“BuyBay is één van de juwelen van de Amsterdamse tech- en startupsector. BuyBay heeft met een zeer slimme innovatie de markt in retourproducten open gebroken. Sinds de start in 2014 is met intelligentie, slim en hard werken de organisatie gegroeid naar een solide en duurzaam bedrijf met mooie groeicijfers”, aldus de jury, die BuyBay uiteindelijk unaniem tot winnaar koos.



Juryvoorzitter prof. dr. Marc Salomon: “Het concept laat zien dat economische toegevoegde waarde, maar ook beter voor mens en milieu prima samen kunnen gaan. De organisatie heeft 200 medewerkers. Het heeft vestigingen in Amsterdam, Wijchen en outletstores in Beverwijk”, aldus Salomon.



De jury van de Next Unicorn Award 2018 bestaat uit:



Voorzitter prof. dr. Marc Salomon, Dean van de Amsterdam Business School, Frank Alberts BAM Bouw en Techniek, Gerbert Jan Valk CEO Linden IT, Eline Deijs directeur marketing & digital RAI, Henk van Raan Innovation Officer Johan Cruijff Arena



Over BuyBay



BuyBay is een tech bedrijf dat (r)etailers, fabrikanten en distributeurs helpt hun retourproducten te verwerken en te verkopen aan nieuwe consumenten. Dat doen we met, door onszelf ontwikkelde, slimme software. Deze software zorgt voor een optimale match met kopers en voor een soepele herdistributie met een optimaal rendement voor alle partners. Zo geven we teruggestuurde producten een tweede leven, maken we alle betrokkenen maximaal blij en wordt de wereld een beetje duurzamer. Ofwel: een smile in return.