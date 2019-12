GivingTuesday actie moet lot jongeren met ME/CVS verbeteren

In Nederland lijden vermoedelijk 20.000 jongeren aan ME/CVS (Chronisch Vermoeidheids Syndroom), een multi-systeem ziekte. Maar het merendeel weet dat niet. En loopt daarmee het risico op levenslang. Want juist bij jongeren kan een tijdige diagnose en behandeling het verschil maken tussen levenslang ziek of niet.



De ME/CVS Stichting Nederland start daarom vandaag voor #GivingTuesday een campagne op https://mecvs.nl/ziekofniet om ME/CVS bij jongeren onder de aandacht te brengen.



Onder het motto ‘Ziek of Niet…’ vertellen een aantal jongeren over hun ziekte en de strijd om acceptatie. Door voorlichting te geven, hoopt de stichting dat ME/CVS eerder (h)erkend en serieus genomen gaat worden. Want daar is nog veel te verbeteren.



Otto Albrecht, directeur ME/CVS Stichting “Met deze campagne willen we jongeren, hun ouders, sociale netwerk én de zorgverleners bereiken om de bekendheid, acceptatie en behandeling van deze ziekte te verbeteren.”



Het geld dat nodig is om de campagne uit te voeren, hoopt de stichting met deze actie te werven.



Op de pagina https://mecvs.nl/ziekofniet kunnen mensen een donatie doen voor het project. Op de website is ook uitgebreide informatie te vinden over de ziekte, symptomen en behandeling.



Over de ME/CVS Stichting:



De ME/CVS Stichting Nederland, gevestigd in Hilversum, is de officiële patiëntenorganisatie voor mensen met myalgische encefalomyelitis (ME) en het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). Met voorlichting, lotgenoten contact en het verstrekken van uitgebreide informatie wil de stichting het leven van patiënten met ME/CVS duurzaam verbeteren.