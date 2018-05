Atlantikwall Zuid-Holland heeft nu eigen strip

De bouw van de Atlantikwall heeft voor de kustbewoners in Zuid-Holland dramatische gevolgen. De duinen, het strand en de boulevards worden verboden gebied. Duizenden huizen worden gesloopt en de bewoners moeten elders een goed heenkomen zoeken. Nu is er een stripboek dat deze periode pijnlijk duidelijk voor het voetlicht brengt. Anderhalf jaar is er aan gewerkt. De samenwerking tussen Atlantikwall-kenner Jeroen Rijpsma en striptekenaar Hennie Vaessen heeft geleid tot een mooi en kleurrijk resultaat.



Hennie Vaessen heeft zijn sporen verdiend met het verstrippen van historische gebeurtenissen zoals "De Slag om Arnhem" en de “Strijd om de Grebbeberg”. Atlantikwall-kenner en auteur Jeroen Rijpsma, opgegroeid in Oostvoorne, heeft Hennie inhoudelijk ondersteund en het nawoord geschreven.



Met een lengte van 6.200 kilometer is de Atlantikwall het grootste bouwwerk van de 20ste eeuw. De Atlantikwall is een verdedigingslinie die loopt van het noordelijkste puntje van de kust van Noorwegen tot de Pyreneeën. De zichtbaar gebleven overblijfselen vertellen ons een fascinerende geschiedenis. Waarvoor dienden die duizenden bunkers? Wie waren de mensen achter dit megalomane project? Waarom begonnen ze eraan en hoe verging het hen ná de oorlog?



Bezetting, afbraak, evacuatie, inundatie, arbeitseinsatz en verzet, alles komt in het stripboek aan bod. Ook het na-oorlogse verhaal van de Atlantikwall wordt niet vergeten. De rode draad in het stripboek wordt gevormd door het verhaal van Hans en Willy, twee fanatieke Duitse soldaten die vanaf 1942 de westkust van het Derde Rijk bewaken. Naarmate de oorlog vordert komen er steeds meer haarscheurtjes in de overtuigingen van Hans en Willy. Tenslotte willen ze alleen nog maar naar huis.



Hun gemoedsverandering loopt gelijk op met de langzame maar onvermijdelijke neergang van het gehate Derde Rijk.



Het hardcoverboek is gemaakt voor lezers van 12 jaar en ouder, heeft 80 pagina's en de verkoopprijs is 19,60 euro.



Meer beeldmateriaal: https://wetransfer.com/downloads/29076de6e67a9b68c...