RSI-klachten, verdwenen zijn ze niet

Jongeren zijn de toekomst, maar hoe zitten die er straks bij?



RSI-klachten komen overal ter wereld voor. Dus ook in Nederland. In veel beroepsgroepen is de klacht te horen. Maar liefst een kwart van de beroepsbevolking heeft hiermee te maken en het veroorzaakt 10% van alle verzuimdagen. De kosten van behandeling van verzuim bij RSI-klachten bedragen momenteel 2 miljard euro. Tijdige behandeling van de klachten en meer bewustwording van het probleem zou veel leed kunnen voorkomen en geld besparen.



Wat te denken van de vele uren die we met z’n allen besteden achter smartphone, tablet, laptop of (spel)computer. Bij schoolgaande jeugd zou maar liefs 60% soms of vaak pijn hebben aan arm, nek, schouders en/of rug door bezig zijn op deze media.



Ook werkstress speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van RSI. Spieren worden overmatig belast bij het uitvoeren van steeds dezelfde bewegingen of bij het zitten in steeds dezelfde onnatuurlijke houding. Spanning op de werkvloer, zoals oncollegiale verhoudingen, kunnen ook aanleiding vormen voor RSI-klachten.



RSI of Klachten aan armen, nek en schouders, is de wereld niet uit!



De RSI-vereniging organiseert vanwege zijn 25-jarig bestaan een themadag over de vragen "Hoe blijf je aan het werk als je RSI-klachten hebt?" en "Wat is er de afgelopen 25 jaar geleerd?". Er wordt afgetrapt met een drietal werk gerelateerde workshops: Kies wat bij je eigen situatie past.



Na de taartpauze is er een interactief forum, waarin experts vanuit hun eigen discipline deze 25 jaar doorlopen. Hoe keek men 25 jaar geleden tegen de RSI-klachten aan, hoe is het tegenwoordig en wat is er tot nu toe geleerd. Iedereen mag meepraten, dus kom vooral vragen stellen, tips geven en ervaringen delen. Daarna maken we de balans op.



Duidelijk is wel dat de jeugd veel risico loopt. De vereniging zet de komende jaren in op meer voorlichting aan de jonge en oudere jeugd. Jongeren zijn de toekomst, maar hoe zitten die er straks bij? In samenwerking met Bewegings.TV maakt de vereniging voor deze nog kwetsbare doelgroep korte filmpjes (beweging.tv/jongeren-en-rsi).



Themadag 25 jaar RSI-vereniging: Werken met RSI, RSI-klachten aanpakken met maatwerk



Wanneer: Zaterdag 14 maart 2020



Waar: Leerhotel Het Klooster, Daam Fockemalaan 10, Amersfoort



Tijdstip: 14.00 uur tot 16.45 uur.



Iedereen is van harte welkom. Toegang is gratis.