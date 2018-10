Isabelle Beernaert trapt tournee af in Carré met groot live orkest

Op zaterdag 20 oktober gaat de nieuwe voorstelling le Temps perdu van choreografe Isabelle Beernaert in een uitverkocht Carré in première. Niet zomaar een première, want ze zet letterlijk Carré op zijn kop. De ijzersterke dansers worden live begeleid door het 65-koppige Belgisch orkest La Passione.



De kracht van de Vlaamse choreografe en theatermaakster is om alledaagse ervaringen te vertolken tot uitzonderlijke choreografieën waardoor het publiek zichzelf in de dans herkent. In le Temps perdu laat Isabelle met vier koppels, die de vier seizoenenvertegenwoordigen, de rijkdom van het kleine, het vanzelfsprekende, zien. Pure, ogenschijnlijk alledaagse bewegingen worden opnieuw geïnterpreteerd, om de genuanceerde schoonheid te zoeken. Met het oplopen van de leeftijd en h et verstrijken van de seizoenen, worden de koppels fragieler, maar sterker in hun samenzijn. De ademhaling, de rustmomenten, en de overgangen, zijn de essentie van het bestaan. Na acht danstheater-voorstellingen gaat de So You Think You Can Dance choreografe in le Temps perdu terug naar de essentie.



De première was binnen no-time uitverkocht. Op dinsdag 28 mei 2019 keren Isabelle Beernaert, haar dansers en het orkest terug naar Carré om een tweede keer dit spektakel neer te zetten. Kaarten zijn vanaf vandaag te koop via www.carré.nl. Alleen in Carré zal de voorstelling live begeleid worden door het orkest La Passione. Le Temps perdu is in heel Nederland te zien. Bekijk op www.isabellebeernaert.com de hele speellijst.