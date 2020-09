Bedreigde Nobelprijswinnaar in de kijker gezet op stadhuis Den Haag

De Congolese gynaecoloog Dr. Denis Mukwege krijgt sinds enkele weken opnieuw doodsbedreigingen. Hoewel Mukwege twee jaar geleden de Nobelprijs voor de Vrede won, is veiligheid voor hem geen garantie. Om aandacht te vragen voor het gebrek aan beveiliging wordt vanavond onder de hashtag #ProtectDrMukwege een foto van Mukwege op het stadhuis in Den Haag geprojecteerd. Samen met Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen (PvdA) dringt Stichting Vluchteling er bij de Nederlandse regering op aan zijn beveiliging tijdelijk op zich te nemen tot het internationaal geregeld is.







Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling: “Mukwege is niet zomaar een veel gedecoreerd man geworden. Mukwege is een held zoals de wereld er maar weinig kent. Mukwege zet zich onverschrokken, zonder oog te hebben voor zichzelf, in voor geknakte, kapotgemaakte vrouwen en meisjes. Op zo iemand moeten we zuinig zijn. Mukwege moet beschermd worden, vóór het fout gaat”.



Lilianne Ploumen, Tweede Kamerlid PvdA: “De Nobelprijswinnaar verdient niet alleen maar eer, maar ook beveiliging. De internationale gemeenschap mag dokter Mukwege en zijn patiënten niet in de kou laten staan. Desnoods moet Nederland de beveiliging van het Panzi ziekenhuis tijdelijk op zich nemen. Ik heb minister Blok gevraagd om dit te overwegen”.



Dokter Denis Mukwege is oprichter van het Panzi Ziekenhuis in Bukavu, de Democratische Republiek Congo. Hij is specialist in de behandeling van slachtoffers van seksueel geweld, een specialisatie waarin hij wereldwijd als expert wordt beschouwd. Gewelddadige verkrachtingen worden in Congo ingezet als oorlogswapen. In het Panzi Ziekenhuis zijn sinds de oprichting in 1999 tienduizenden vrouwen en meisjes voor de gevolgen van seksueel geweld behandeld. Door zijn dappere werk groeide dokter Denis Mukwege uit tot een internationale bekendheid en ontving hij in 2018 de Nobelprijs voor de Vrede.



Mapping report



Dokter Denis Mukwege vraagt al jarenlang internationaal aandacht voor deze gruwelijke manier van oorlogsvoering en roept al langere tijd op tot uitvoering van de aanbevelingen van het ‘Mapping Report’, een onderzoek van de Verenigde Naties naar de slachtpartijen en verkrachtingen in Congo die miljoenen mensen het leven heeft gekost. Het ‘Mapping Report’ dringt erop aan een einde te maken aan de straffeloosheid van de mensen die leiding hebben gegeven aan de misdaden en hen voor de rechter te brengen. In oktober is het 10 jaar geleden dat het ‘Mapping Report’ werd uitgebracht. Helaas is het gevolg van de oproepen van Mukwege dat hij al lange tijd een veel bedreigd man is. In 2012 overleefde hij ternauwernood een aanslag op zijn leven. Een huisvriend kwam hierbij om het leven. Hij probeerde Mukwege te beschermen.



Actuele situatie



Ruim een maand geleden werd het Oost-Congolese dorp Kipupu overvallen, waarbij opnieuw vele vrouwen werden verkracht, en minstens vijftien dorpelingen om het leven werden gebracht. Dokter Mukwege sprak ook nu direct publiekelijk zijn afschuw uit over deze misdaden en riep opnieuw op tot uitvoering van de aanbevelingen uit het ‘Mapping Report’. Hierdoor is de Nobelprijswinnaar de laatste weken het mikpunt van een zeer zorgwekkende campagne van intimidatie en bedreiging. Juist nu Monusco de beveiliging heeft gestaakt, kan de veiligheid van Mukwege en zijn familie niet worden gewaarborgd. De situatie is zeer zorgelijk. Tineke Ceelen: “De vrouwen en meisjes van Congo rekenen op Mukwege. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat hij in zijn dappere en eenzame werk beschermd wordt door de internationale gemeenschap”.