Dag én nacht fietsen + lopen voor Ronald McDonald Huis Leiden

Twaalfhonderd deelnemers aan events HomeRide en HomeRun



Inwoners en bedrijven uit heel Nederland doen op 23 en 24 juni mee aan HomeRide en HomeRun: de sponsorwieler- en looptocht van het Ronald McDonald Kinderfonds. In 24 uur tijd fietsen ze 500 of lopen 240 kilometer, in de vorm van een groot hart door Nederland. Deelnemers zamelen geld in voor de Ronald McDonald Huizen, waaronder Ronald McDonald Huis Leiden.



HomeRide en HomeRun zijn de grootste sponsortochten die dag én nacht doorgaan in Nederland. Die 24 uur staat symbool voor de zorg van ouders voor hun zieke of zorgintensieve kind; die gaat immers ook 24 uur per dag door. De twaalfhonderd HomeRiders en HomeRunners worden zaterdag 23 juni om 14.00 uur weggeschoten vanaf het Domplein in Utrecht. In de vorm van een groot hart fietsen de HomeRiders 500 kilometer via acht Ronald McDonald Huizen, in een dag en een nacht terug naar Utrecht. De HomeRunners leggen in 24 uur 240 kilometer af. Zij lopen een route in de vorm van een klein hart langs de Ronald McDonald Huizen Utrecht en Rotterdam. Alle sporters finishen op zondag weer samen in Utrecht.



Eigen motivatie



Zoals team Magnesol. “Ons bedrijf zet zich over de hele wereld in voor Ronald McDonald huizen. Nu wij sinds bijna 2 jaar ook in Nederland gevestigd zijn willen wij ook hier onze steentjes bijdragen” aldus team captain Pieter Wichers. “Na een gesprek met Tessa van Ronald McDonald Kinderfonds Nederland hebben we besloten aan de HomeRide deel te nemen en te rijden voor Ronald McDonlad Huis Leiden. De 3 belangrijkste redenen om deel te nemen zijn: 1. het is voor een fantastisch doel, 2. het is goed voor de team spirit en - last but not least - 3. het is erg goed voor de fitheid van de deelnemers!” De HomeRiders zullen op zaterdag 23 juni tussen 17.00 uur en 19.30 uur ook Leiden aandoen.







Van groot belang



De directeur van het Ronald McDonald Kinderfonds is heel blij met de geweldige opkomst en inspanningen. “Voor ouders van zieke kinderen zijn de Ronald McDonald Huizen van groot belang”, zegt Renate Westerlaken-Loos. “Ouders die hier verblijven, kunnen dag en nacht binnen enkele minuten aan het bed van hun zieke kind staan. Daarnaast is het een plek waar ze zich rustig kunnen terugtrekken en opladen. Het is geweldig dat ook dit jaar weer zoveel HomeRiders en HomeRunners in actie komen om hun steentje hieraan bij te dragen.”



Uiterste van jezelf vragen



Het bikkelen door de nacht, de tegenwind, het gebrek aan slaap; HomeRide en HomeRun staan bekend als fondsenwervende evenementen waarbij deelnemers en begeleiders het uiterste van zichzelf vragen. Onderweg kunnen ze rekenen op veel support. Zo zijn er diverse check- en cheerpoints waar hen eten en drinken wacht, muziek van plaatselijke fanfares en dj’s, familieleden en fans hen aanmoedigen.







McDonald’s betrokken hoofdsponsor



McDonald’s is de trotse en betrokken hoofdsponsor van HomeRide en HomeRun. Medewerkers van McDonald’s lopen en fietsen zelf ook mee. Er staan drie HomeRun teams en twee HomeRide teams aan de start. Voor alle deelnemers heeft McDonald’s ook dit jaar op de laatste etappe speciaal een McCheerpoint ingericht. Hier kunnen de fietsers en lopers die zich dan al een dag en een nacht in het zweet trappen een extra aanmoediging voor de laatste kilometers echt wel gebruiken. Algemeen directeur Manu Steijaert: “Het is geweldig om te zien hoeveel mensen deze maanden op de been zijn voor HomeRide en HomeRun met als doel zoveel mogelijk overnachtingen in een Ronald McDonald Huis te realiseren. Je familie dichtbij lijkt zo vanzelfsprekend, tot er opeens iets gebeurt waardoor alles anders is en je kind ernstig ziek in het ziekenhuis ligt. Dan besef je pas dat die ene veelgebruikte zin klopt: home is where the heart is. Dichtbij je zieke kind. De Ronald McDonald Huizen maken dat mogelijk. Ik ben er trots op om daar samen met zoveel McDonald’s-medewerkers een bijdrage aan te leveren.”







Tijdschema HomeRide doorkomst Leiden



Locatie



Start: Utrecht



Adres



Domplein, Utrecht



Doorlooptijden



23 juni 12.00 - 14.00 (start)



Hogeschool Leiden



Zernikedreef 11, Leiden



23 juni 17.00 – 19.30



(Finish) Utrecht



Domplein, Utrecht



24 juni 12.00 – 17.00*