Zwangere Saar Koningsberger naakt in WENDY Magazine

Met een 34 weken zwangerschapsbuik ging Saar Koningsberger (30) uit de kleren voor WENDY Magazine. In de nieuwe editie van WENDY Magazine, geheel in het teken van ‘Gierende Hormonen’, vertelt zij over haar hormoon traject.



Tweeënhalf jaar heeft Saar een strijd geleverd, samen met haar vriend Martijn. Zwanger worden was niet eenvoudig. “Tijdens een vakantie in Australië begin 2015 besloten we ervoor te gaan: geen voorbehoedsmiddelen meer. Ik heb de strip weggegooid en wist dat het zou kunnen gebeuren. Maar er gebeurde niets.” Na tien maanden lieten ze zich beide onderzoeken. Bleek dat bij Saar haar cyclus stil lag. “Ik voelde me een beetje gefrustreerd: het was mijn schuld dat onze droom niet uitkwam. De arts legde het als volgt uit: een werkende klok die scheef hangt, tikt niet. We gaan die klok nu recht hangen.”



Om haar cyclus weer op gang te brengen, kreeg ze hormoonbehandelingen. Eerst tabletten, daarna injecties. Drie keer per week ging ze naar het ziekenhuis, waar bekeken werd hoe de eitjes ervoor stonden. “Zodra het eitje groot genoeg was, kreeg ik groen licht om een andere spuit te zetten: de spuit van de eisprong, het moment dat ik vruchtbaar was. En dan binnen 24 uur ‘sexy flexy’ doen. In het begin was het echt een moetje, maakt ik het een ding en ging ik hier krampachtig mee om. We concludeerden al snel: als we zo doorgaan, gaat het fout. Want hoeveel pogingen hebben we nodig? Soms vertelde ik Martijn ook niet precies wanneer ik de injectie had gezet, zodat het toch iets natuurlijker voelde.”



Na verschillende behandelingen, er zijn meer dan dertig zwangerschapstesten gedaan, ging Saar zich wapenen tegen teleurstellingen. Als de uitslag kwam, zei ze vooraf al ‘ach, het zal wel niet gelukt zijn’. Maar in de zomer 2017 was er dan toch een positieve test. “Zwanger! Ik begon keihard te huilen en schreeuwde ‘O, my god!’. Martijn pakte me vast en zei rustig ‘schatje, het is gelukt’.



Gelukkig had Saar een makkelijke zwangerschap, zonder misselijkheid of hoofdpijn. Soms vergat ze zelfs dat ze zwanger was.



Lees het hele verhaal + foto’s in WENDY Magazine editie 19 'Met gierende hormonen', woensdag 7 maart in de winkel.



Fotograaf: Moon Jansen