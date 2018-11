Skeye wordt overgenomen door Japanse Terra Drone

Skeye wordt overgenomen door het Japanse Terra Drone en groeit uit tot de grootste dienstverlener met drones ter wereld



Terra Drone, een internationaal bedrijf met zijn hoofdkantoor in Japan, heeft een meerderheidsbelang verworven in de toonaangevende Nederlandse drone dienstverlener Skeye. Skeye wordt hiermee het Europese hoofdkantoor van Terra Drone. Met deze overname is Terra Drone uitgegroeid tot de grootste dienstverlener met drones, met meer dan 250 medewerkers en aanwezigheid op alle continenten.



Terra Drone bedient zijn klanten met veiligere, betere en efficiëntere metingen en inspecties met behulp van geavanceerde technologieën op het gebied van onbemande luchtvaartuigen, beter bekend als drones. Skeye is een meet- en inspectiebedrijf met een met het hoofdkantoor in Nederland en kantoren in het Verenigd Koninkrijk en België.



Toru Tokushige, CEO van Terra Drone legt de reden voor de overname uit: 'We hebben gesprekken met veel drone operators in Europa gevoerd, maar waren vooral onder de indruk van de ervaring en het professionalisme van Skeye en zijn directie. Skeye heeft een uitstekende staat van dienst en ruime professionele ervaring in de on- en offshore olie- en gasindustrie, zowel bij inspecties als bij 3D-onderzoeken met behulp van drones. Wij beschouwen Skeye als de beste partner om onze technologieën op de Europese en Afrikaanse markt te brengen".



Jurriaan Besorak, managing director van Skeye voegt hieraan toe: 'Terra Drone brengt nieuwe innoverende technologieën en een wereldwijd netwerk dat we kunnen gebruiken om onze internationale klanten beter van dienst te zijn. Zo kunnen we onze klanten blijven voorzien van de meest geavanceerde technologieën, nu en in de toekomst. Het TerraUTM-bedieningsplatform, 4G-mogelijkheden voor het besturen van drones over grote afstanden, zelf ontwikkelde Terra-LiDAR, slimme leer-inspectiesoftware en hun eigen software Terra-Mapper zijn maar enkele voorbeelden van technologieën die deze samenwerking ons zal brengen".



Over Terra Drone



Terra Drone is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van commerciële drone technologie en heeft 10 dochterondernemingen in Japan, APAC, EU, Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Terra Drone richt zich op Mijnbouw, Bouw, Energie Utiliteit en Olie & Gas toepassingen. Voor deze industrieën leveren ze kant-en-klare pakketten, inclusief geavanceerde hardware, software, service op locatie en UTM (Unmanned Traffic Management).



Over Skeye



Skeye is een meet en inspectiebedrijf met een focus op onbemande luchtvaartuigen, beter bekend als drones. Skeye is wereldwijd actief en heeft kantoren in Nederland, de Verenigde Staten en België.



Voor meer informatie zie:



https://www.terra-drone.net



http://www.skeye.eu