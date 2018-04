Leerpotentieel aanboren van kinderen met een spraak- en taalstoornis

Informatiebijeenkomst op 19 april 2018



Stichting Milo nodigt ouders en verwijzers uit voor een informatiebijeenkomst op donderdagavond 19 april in het KLIN© Atelier aan de Deken Baekersstraat 10 in Schijndel. Zes kinderen met communicatief meervoudige beperkingen van 3-8 jaar kunnen op 3 september 2018 samen met hun netwerk starten met de voorbereiding van de stap naar passend onderwijs.



Programma Informatiebijeenkomst



De aftrap van deze interactieve bijeenkomst bestaat uit een toelichting op het KLIN© programma. Daarna gaan de bezoekers op KLIN© tour: één van de behandelaars neemt bezoekers mee en laat zien hoe een KLIN© dag eruit ziet.



Ouders spelen een belangrijke rol bij de thuisbehandelingen. Er is dan ook een ouder aanwezig, die meer kan vertellen over de rol van de ouders in het programma en de effecten in de omgang en communicatie met hun kind.



Uiteraard worden alle vragen over aanmelding, vorm en inhoud van de behandeling en de achterliggende financiering tijdens deze bijeenkomst beantwoord.



Behandelprogramma



KLIN© staat voor Kinderen Leren Initiatieven Nemen in Communicatie. Het KLIN© programma bestaat naast thuisbehandelingen uit drie periodes van 12 weken waarin het kind (met uitzondering van woensdag) vier dagen per week van 09.00– 15.00 uur in het KLIN© Atelier in Schijndel aan de slag gaat met behandelaars.



Opbrengst



In een KLIN© traject wordt een fundament aangelegd voor verdere taalverwerving, voor de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden en beginnende vormen van geletterdheid. Maar ook de aandacht, concentratie, zelfvertrouwen en zelf inzicht van het kind verbetert. Het kind ziet meer samenhangen, patronen en relaties tussen gebeurtenissen en activiteiten.



KLIN© is een programma voor vroeg- en voorschoolse educatie. Bekijk de video over het KLIN© Atelier en lees meer op www.stichtingmilo.nl/klinc2018.



Aanmelden



Geïnteresseerde ouders en professionals kunnen zich tot 18 april 2018 via het digitale formulier op www.stichtingmilo.nl/klinc2018 aanmelden voor de informatiebijeenkomst in het KLIN© Atelier aan de Deken Baekersstraat 10 in Schijndel. De bijeenkomst start om 19.30 uur en wordt om 22.00 uur afgesloten.



Over Milo



Stichting Milo is een kennis- en behandelcentrum voor mensen met communicatief meervoudige beperkingen. Stichting Milo wil bewerkstelligen dat Ondersteunde Communicatie breed toegankelijk wordt en naast de basale en medische zorg een volwaardige plaats krijgt in zorg, onderwijs en andere vormen van dienstverlening. Dat doet Milo met een landelijk netwerk van zelfstandig gevestigde vakspecialisten die als Behandelaar Ondersteunde Communicatie zijn verbonden aan Milo. Zij werken in de omgeving van de cliënt.