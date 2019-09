Nog een extra kerstconcert André Rieu in MECC Maastricht

Vanwege de grote vraag naar tickets kondigt André Rieu een derde kerstconcert aan in het MECC Maastricht. Het derde ‘Kerst in Maastricht’ concert zal plaatsvinden op vrijdag 20 december om 20.00 uur. Tickets en reisarrangementen zijn te koop vanaf Vrijdag 27 september om 10:00 uur via https://www.andrerieu.com/



EMOTIONEEL

André Rieu: „De kerstconcerten in het MECC zijn een primeur. Absoluut spannend natuurlijk! We hebben wel eerder in het MECC opgetreden, maar deze concerten worden iets heel bijzonders, voor mijn gevoel een van de mooiste dingen die we ooit gedaan hebben! Het MECC wordt omgetoverd tot een sprookjesachtig Kerstlandschap. Niet alleen de grote hal waar we spelen. Meteen vanaf het moment dat je binnenkomt, heb je het gevoel dat je in een soort wintersprookje terecht bent gekomen. Er ligt tapijt op de grond, er hangen schitterende gouden gordijnen, enorme kroonluchters aan het plafond. De wanden zijn versierd met prachtige kerst- en winterlandschappen. Ik ben gisteren naar de voorbereidingen gaan kijken en werd er helemaal emotioneel van, zo mooi was het allemaal.“



WINTERTRADITIE

Na zijn traditionele zomerconcerten in juli, zullen de concerten in december een nieuwe wintertraditie gaan worden. Fans kunnen Kerstmis vieren met de meest geliefde kerstliedjes en fantastische melodieën van over de hele wereld, in een van de mooiste steden van Nederland. Het perfecte amusement voor het hele gezin én een betoverende avond die het publiek gegarandeerd nooit zal vergeten!



Start verkoop: Vrijdag 27 september om 10:00 uur

Tickets vanaf €65 via https://www.andrerieu.com/

Hotelarrangementen verkrijgbaar via www.andrerieu.com/nl/travel

Concertdata: 20 & 21 december om 20.00 uur, 22 december om 15.00 uur