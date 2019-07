Hotel TwentySeven winnaar meerdere wereldprijzen

2 juli 2019



Amsterdams boutique Hotel TwentySeven heeft vrijdagavond bij de International Hotel & Property Awards van het blad Design et al, een grote prijs in de wacht gesleept: beste hotel van Europa onder 50 kamers. Andere prijswinnaars waren Mandarin Oriental Hyde Park en Velaa Private Island, en in voorgaande jaren het Mandrake hotel in Londen.



Het is een succesvolle maand voor het hotel op de Dam. Eerder deze maand kreeg TwentySeven van de Hotel of the Year Awards de prijs uitgereikt voor beste luxury boutique hotel ter wereld. Het 16 tellende suite hotel kreeg van de jury te horen dat de wow factor met een 10 beoordeeld werd, omdat het hotel een unieke ambiance heeft met hoogste standaard van luxe, op een iconische plek. Ook de service kreeg een 10, ‘over de hele linie foutloos’ oordeelde de jury.



In de categorie luxury hotels ter wereld kwam het Amsterdamse hotel op de 4e plek, en moest grote namen zoals Shangri-La Hotel Paris en het Atlantis in Dubai boven zich dulden. Ook het Amsterdamse hotel Sofitel Legend The Grand viel in de prijzen en mocht plaats 20 op deze lijst bekleden.



Restaurant Bougainville gevestigd in hotel TwentySeven, kreeg in december haar eerste Michelin ster maar valt nu wederom in de prijzen. Zowel het team van Lendl Mijnhijmer specifiek met best luxury hotel sommelier team worldwide als het gehele restaurant best luxury hotel fine dining restaurant worldwide.



Inmiddels is het hotel toegetreden tot het exclusieve travel netwerk van Virtuoso. Voorbehouden voor een select groepje 5 sterren hotels in de wereld, is TwentySeven het 7e hotel in Nederland dat hier toebehoort. Tussen gevestigde namen te staan zoals L’Europe en Waldorf Astoria binnen een jaar maakt eigenaar Eric Toren trots op zijn droomhotel en iedereen die er aan heeft bijgedragen ‘we hebben hier als team keihard voor gewerkt, dat we deze erkenning krijgen tot de top te behoren is meer dan we konden hopen een klein jaar na de opening’.