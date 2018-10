Tweede editie Handwerkbeurs in Gent

Gent - Vorig jaar vond de eerste Belgische editie van de Handwerkbeurs plaats in Gent en was meteen een groot succes. In Nederland is dit evenement, dat plaatsvindt in Zwolle, al jaren een begrip. Dit jaar krijgt de beurs ook in België een vervolg, van 9 tot en met 11 november kan de liefhebber van textiele hobby’s zijn hart ophalen in Gent. De bezoekers van de beurs kunnen genieten van internationale handwerkwinkels, maar ook van tentoonstellingen, demonstraties en workshops.



De kracht van de Handwerkbeurs is dat er uitsluitend textiele hobby’s te vinden zijn zoals borduren, breien, haken, quilten, vilt, zelf-maak-mode, spinnen en weven. Alles wat met textiel te maken heeft is hier vertegenwoordigd.



Met ruim 100 standhouders is de Handwerkbeurs dit jaar een stuk groter dan vorig jaar. Het aanbod is hierdoor divers en veel mensen bezoeken de beurs dan ook om te winkelen. Daarnaast wordt ook mogelijkheid geboden aan mensen om zelf aan de slag te gaan, zo zijn er bijvoorbeeld spinnewielen die onder begeleiding uitgeprobeerd kunnen worden. Innocent (bekend van de smoothies) is aanwezig met de ‘Goedgemutste Breicampagne’ waarmee aandacht gevraagd wordt voor Belgen in armoede. In de stand kunnen bezoekers van de beurs een mutsje meebreien. De bekende, mannelijke, haakontwerper DenDennis komt haken op de beurs en er is gelegenheid om bij hem aan te schuiven en mee te haken.



Op de speciaal ingerichte workshoppleinen zullen uiteenlopende workshops gegeven worden op het gebied van onder meer breien, haken, macramé en borduren. De workshops zullen verzorgd worden door verschillende bekende namen als Puk Vossen, Annelies Baes en de bekende wolwinkel Lana uit Antwerpen.



In diverse stands zijn demonstraties te bekijken van verschillende handwerktechnieken. De OnlineViltschool zal bovendien tentoonstelling van gevilte sieraden verzorgen, gemaakt door leerlingen van de school.



De Handwerkbeurs in Gent is duurt van 9 tot en met 11 november, dagelijks van 10 tot 17 uur. Het adres is Maaltekouter 1, BE-9051 Gent (België). Voor het volledige programma verwijzen wij u naar de website www.handwerkbeurs.nl.



Handwerkbeurs Gent 2018



9 t/m 11 november 2018 in de Flanders Expo, Maaltekouter 1, BE-9051, Gent (België)



Openingstijden: van 10.00 tot 17.00 uur



Entree: € 10,00 per dag of € 17,00 voor beide dagen



Parkeren € 5,00



Website: www.handwerkbeurs.nl