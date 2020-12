Fiom: “Help donorkinderen te achterhalen van wie ze afstammen, voordat het te laat is”

In Nederland worden vanaf 1948 kinderen verwekt door kunstmatige inseminatie met donorzaad (KID). Dit gebeurde tot 2004 voornamelijk met hulp van anonieme donoren. De naar schatting 40.000 donorkinderen van deze anonieme donoren hebben nauwelijks tot geen informatie over hun afstamming. Media-aandacht voor het onderwerp zorgt voor een toename aan inschrijvingen in DNA-databanken. En hoe meer donorkinderen en donoren ingeschreven staan, hoe groter de kans om te achterhalen van wie ze afstammen. Zeker voor donoren die in de beginjaren gedoneerd hebben en donorkinderen die afstammen van deze donoren, dringt de tijd. Daarom roept Fiom deze donoren op zich in te schrijven in de Fiom KID-DNA Databank.



Veel donorkinderen, die verwekt zijn met behulp van een anonieme donor, voelen de behoefte om op zoek te gaan naar de donor. Vaak uit nieuwsgierigheid. Heb ik bepaalde karaktertrekken van hem? Of is er gelijkenis in uiterlijk? Het achterhalen van medische informatie kan ook een reden zijn om op zoek te gaan naar de donor.



Maar hoe kunnen mensen zoeken als ze helemaal geen gegevens hebben, of als de gegevens van de kliniek onjuist of vernietigd zijn? Dan kan er nog wel gezocht worden op basis van hun DNA-profiel.



Fiom KID-DNA Databank



“Iedereen zou toegang moeten hebben tot zijn of haar afstammingsgegevens”, zegt Fiom. Daarom heeft de stichting in 2010 samen met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis de Fiom KID-DNA Databank opgezet. Zowel spermadonoren, eiceldonoren als donorkinderen kunnen zich inschrijven en hun DNA-profiel in de Fiom KID-DNA Databank laten opnemen. Door middel van het vergelijken van DNA-profielen kan verwantschap worden aangetoond. Fiom begeleidt donoren en donorkinderen in dit proces en bij het eventuele contact. De Fiom KID-DNA Databank bestaat 10 jaar. Waar staat de databank nu?



Enkele cijfers



· Ruim 750 donoren en bijna 2.000 donorkinderen staan ingeschreven in de Fiom KID-DNA Databank



· In 10 jaar tijd is 24% van de donoren gematcht met één of meerdere donorkinderen



· 37% van de donorkinderen is gematcht aan een donorprofiel



De tijd dringt



Een aanzienlijk deel van de mannen die voor 2004 anoniem doneerden, is inmiddels op leeftijd.



35% van de donoren die in de Fiom KID-DNA Databank staan ingeschreven is 70 jaar of ouder. 77% is 60 jaar of ouder. De toenemende leeftijd van de mannen die voor 2004 anoniem gedoneerd hebben, zorgt voor tijdsdruk bij donorkinderen en ook bij donoren.



Ilona Twint (31 jaar) vertelt hierover:



“Mijn donorvader is in 1936 geboren. Dat vond mijn moeder vreemd. Mijn ouders hadden namelijk bij de intake te horen gekregen dat het voornamelijk jonge studenten waren die doneerden. Mijn nieuwsgierigheid veranderde: ik had een jonge man verwacht, nu had hij ineens de leeftijd van mijn opa (….) Ik realiseerde me dat we eigenlijk niet meer zoveel tijd hebben. Hij was al 79. Toen ging ik nadenken over mijn mogelijkheden.”



Francisca (38) hoorde pas op haar 29e dat ze van een donor is. “Mijn vader overleed na een kort ziekbed op 64-jarige leeftijd (…) Had ik het maar eerder geweten. Dan had ik er nog een gesprek met mijn vader over kunnen hebben. Dan had ik hem kunnen vertellen dat het voor mij niks verandert. Hij is en blijft mijn vader.”



John (72 jaar) staat als donor ingeschreven in de Fiom KID-DNA Databank. Ook hij denkt na over de druk die zijn leeftijd met zich meebrengt: “Ik heb bij Fiom een videoboodschap van mezelf opgenomen zodat eventuele toekomstige donorkinderen nog iets van mij kunnen zien, mocht het niet meer mogelijk zijn om hen te ontmoeten”



Motivatie om je in te schrijven



Fiom: “Uit onderzoek blijkt, dat media-aandacht voor het onderwerp zorgt voor een toename aan inschrijvingen in de Fiom KID-DNA Databank. En hoe meer donorkinderen en donoren ingeschreven staan, hoe groter de kans op een match. Ben jij een anonieme donor of donorkind op zoek naar informatie over de donor; schrijf je dan in!”



Inschrijving in de Fiom KID-DNA Databank kan online en is gratis voor donoren die voor 1 juni 2004 gedoneerd hebben en donorkinderen die voor deze datum verwekt zijn in een Nederlandse kliniek.



Meer informatie?



Op Fiom.nl/10jaarkiddna staat informatie over:



· Ervaringsverhalen van donoren en donoren die staan ingeschreven in de Fiom KID-DNA Databank



· Factsheet 10 jaar Fiom KID-DNA Databank



· Factsheet motivatie donorkinderen om te zoeken naar afstammingsinformatie



· Factsheet motivatie donoren om zich bekend te maken



· Inschrijfformulier Fiom KID-DNA Databank donor en donorkin