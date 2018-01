Gemeente Kranenburg brengt Obelisk Monument naar het Bevrijdingsmuseum

Op woensdag 31 januari a.s. om 17.00 uur wordt het zogeheten Obelisk Monument geplaatst in de Erekoepel van het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. De Duitse gemeente Kranenburg heeft het initiatief daartoe genomen.



De gewone burger komt in beeld met dit nieuwe monument. Het idee en het ontwerp zijn afkomstig van de Padvindersorganisatie uit Weeze en Kreis Kleve, onder de inspirerende leiding van Dirk Leiber. Zij beoogden een ‘heldendenkmal’ voor de burger; die burger heeft namelijk de toekomst. De truc is dat als je voor het monument staat, je jezelf ziet in een spiegel. Wat je te dan te doen staat is je narcisme overstijgen en je verantwoordelijkheid te nemen. Erkenne dich selbst! Ken je zelf! is het leidmotief.



Het monument heeft de vorm van een obelisk en spreekt je aan met de leuze ‘Denk mal!’ Ben je tevreden met je eigen spiegelbeeld? Heb je vrede met je omgeving en je rol in de maatschappij? Wat er ook gebeurt: de verantwoording van het eigen individu wordt duidelijk kenbaar gemaakt. Door middel van het monument wordt de burger zich bewust van zijn eigen verantwoordelijkheid en positie in de samenleving. De oproep is duidelijk: om de vrijheid te bewaren ga je terug naar je individuele verantwoordelijkheid; je oersoep. Zet ‘m waar nodig om in een collectief engagement en handel hiernaar!



Het monument is geen statisch meubilair maar gemaakt in een mobiele uitvoering. Op deze wijze kan het gaan reizen naar allerlei plekken en evenementen waar mensen bij elkaar komen en geïnspireerd kunnen worden. In Nederland, in Duitsland, overal ter wereld! Dat is heel bijzonder. Het monument komt voorlopig eerst naar het Bevrijdingsmuseum, in de Erekoepel vlakbij de bekende Vrijheidsboom. De inwoners uit de grensstreek zijn welkom bij de feestelijke plaatsing van het monument op 31 januari a.s. om 17.00 uur. De bijeenkomst wordt muzikaal opgeluisterd door Lukas Kepser en begeleiding. Toegang is gratis. Aanmelding via het Bevrijdingsmuseum is wenselijk: 024-3974404 of info@bevrijdingsmuseum.nl.



Locatie: Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek



Datum: 31 januari 2018. Aanvang: 17.00 uur. Entree: gratis.



Aanmelden: 024-3974404; info@bevrijdingsmuseum.nl



Informatie: www.bevrijdingsmuseum.nl



Facebook: /Bevrijdingsmuseum, Twitter: @bevrijding