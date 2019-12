Protestactie tegen transport kernafval via Amsterdamse haven

Sinds mei van dit jaar vervoert uraniumverrijker Urenco radioactief afval naar Rusland. Komende dagen gaat er weer een treinlading met verarmd uranium vanuit Urenco Duitsland via de Amsterdamse haven naar het Russische Sint Petersburg. Maandag 9 december om 17:00 uur wordt hiertegen geprotesteerd in Amsterdam bij het NS Station Sloterdijk. Gelijktijdig wordt er ook in Hengelo geprotesteerd. Het protest in Amsterdam is een initiatief Laka en WISE.



Sinds mei exporteert het Duits-Brits-Nederlandse bedrijf Urenco radioactief afval naar Rusland. Voor Urenco is de Russische uranium-afvoer-route een goedkope manier om van vele duizenden tonnen radioactief afval af te komen. Urenco en de Nederlandse regering stellen, dat, omdat nog een gedeelte van het naar Rusland afgevoerde uranium in theorie bruikbaar is, het geen afval is maar een grondstof. Het bruikbare gedeelte is echter hoogstens 10 procent; maar liefst 90 procent van het naar Rusland verscheepte uranium blijft daar onder slechte omstandigheden achter.



Goedkoop dumpen zonder toezicht



Veiligheidsvoorschriften en handhaving van verarmd uranium zijn in Rusland minder gewaarborgd dan in Europa. Bovendien is het een omstreden materiaal vanwege de mogelijke de militaire toepassingen ervan. Dirk Bannink van Laka: “Het ‘alibi’ voor deze transporten, hergebruik, is in de Russische plannen zeer twijfelachtig, en dan nog blijft meer dan 90 procent als radioactief afval achter, zonder een oplossing in zicht. Voor Urenco is de Russische route een goedkope manier om van vele duizenden tonnen radioactief afval af te komen.”



Verantwoordelijkheid



De Nederlandse regering en Urenco Nederland stellen dat er vanuit de Urenco fabriek in Almelo geen verarmd uranium naar Rusland wordt afgevoerd. Maar er is veel vervoer tussen de verschillende Urenco verrijkingsfabrieken, waardoor het voor het Urenco-concern erg eenvoudig is om verarmd uranium vanuit Almelo, via de andere vestigingen, naar Rusland af te voeren. Kirsten Sleven, directeur WISE: "De Nederlandse overheid is voor een derde in bezit van de aandelen van Urenco en daarmee (mede)verantwoordelijk voor Urenco's radioactief afvaltransport naar Rusland. Hoog tijd dat Urenco en de Nederlandse overheid hun verantwoordelijkheid nemen; de transporten moeten met onmiddellijke ingang worden gestopt."



Protesten in Duitsland en Rusland



Het vorige transport werd drie weken geleden door actievoerders in Duitsland zeven uur tegengehouden. Uiteindelijk arriveerde het met vertraging in de Amsterdamse haven, waar de containers met verarmd uranium overgeladen werden op de Mikhail Dudin. Dat schip is afgelopen nacht opnieuw in de Amsterdamse haven aangemeerd. Volgens betrouwbare berichten rijdt er maandag vanuit de Urenco-vestiging in het Duitse Gronau weer een uraniumtrein naar Amsterdam.



Ook in Rusland zijn protesten tegen de import van radioactief afval: in Sint Petersburg, langs de 2.000 km lange treinroute, in Novo-Oeralsk, en in de buurt van Jekaterinenburg, diep in Siberië. Ruim 50.000 mensen ondertekenden een Russische petitie tegen de import van Urenco's uranium.