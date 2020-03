NU’91 brengt in coronacrisis zorgprofessionals samen

Begin deze week lanceerde NU’91 het Landelijk Coördinatiepunt voor Zorgprofessionals tijdens de coronacrisis. De beroepsvereniging ontving bijna 10.000 aanmeldingen van zorgverleners die zich willen inzetten in zorginstellingen waar de nood het hoogst is. Om ervoor te zorgen dat iedereen op de juiste plek terecht komt, slaat NU’91 de handen ineen met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), werkgevers en RegioPlus.



De bijna 10.000 aanmeldingen vormen een grote database van hulpverleners. Om de mogelijke inzet van deze zorgprofessionals gestroomlijnd te laten gebeuren, werd door de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden gezocht naar potentiele samenwerkingen. Uiteindelijk is besloten dat NU’91 een landelijke werkgroep gaat vormen met de andere partijen en zo direct betrokken blijft bij het proces.



Van de aanmeldingen is meer dan 26% BIG-geregistreerd. De leeftijd varieert tussen de 17 en de 80 jaar. Er hebben zich verpleegkundigen en verzorgenden, maar ook artsen, studenten, gepensioneerde verpleegkundigen, tandartsen en fysiotherapeuten gemeld. Daarnaast is een grote groep bereid om tijdelijk naar de zorg terug te keren. Zij hebben zich laten omscholen tot andere functies binnen andere branches, maar voelen nu de noodzaak om te helpen. Tot die groep behoren ook diverse ic-verpleegkundigen. Bovendien hebben zich ook enkele verpleegkundigen gemeld die zelf het coronavirus al hebben doorlopen en zich daarom extra willen inzetten.



Stella Salden, voorzitter van NU’91:”Ik ben ontzettend trots op deze beroepsgroep. Het is erg bijzonder om de bereidheid en motivatie van deze groep te zien. We hopen dat we op deze manier met elkaar deze crisis het hoofd kunnen bieden. Ik wil iedereen die zich heeft aangemeld hiervoor bedanken. Samen maken we ons sterk.”



Iedereen die zich heeft aangemeld voor het Coördinatiepunt ontvangt vandaag een mail met verdere info.