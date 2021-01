Dit is een expertquote van Noor Willemsen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Blue Monday door lockdown somberder dan ooit’ | ANP



Bewegen is dé oplossing voor Blue Monday. Volgens de beweegrichtlijnen helpt alle beweging voor zowel de fysieke als mentale gezondheid. Bewegen zorgt er ervoor dat je je blijer voelt, door de aanmaak van gelukshormonen. Ook verminderen eventuele angst- of depressieve gevoelens.



Noor Willemsen is specialist beweegstimulering, beweegrichtlijnen en gedragsverandering bij Kenniscentrum Sport & Bewegen.