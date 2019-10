Windstreken verhoogt biedprijs naar EUR 5,95 per aandeel NBZ

PERSBERICHT



WINDSTREKEN verhoogt biedprijs naar €5,95 PER AANDEEL, PARTICIPATIE A EN PARTICIPATIE B CUM Dividend (“Biedprijs”)



Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen N.V. (“NBZ” of het “Fonds”)



Nadere toelichting verhoging Biedprijs en update kort geding



Amsterdam, 15 oktober 2019



Op 8 oktober 2019 heeft Windstreken B.V.i.o. (“Windstreken”) een persbericht ex artikel 5 lid 2 Besluit openbare biedingen Wft (“Bob”)) uitgebracht in verband met het door haar voorgenomen openbaar bod op alle uitgegeven aandelen A, participaties A en participaties B (gezamenlijk de “Aandelen”) in het kapitaal van Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen N.V. (het “Bod”). In aanvulling op dit persbericht heeft Windstreken een persbericht uitgegeven op 11 oktober 2019 op grond van artikel 4 lid 3 Bob en artikel 7 lid 1 Verordening Marktmisbruik en artikel 7 lid 1 Bob.



In verband met de verhoging van de door Windstreken geboden Biedprijs heeft Windstreken op 14 oktober 2019 een persbericht uitgegeven op grond van artikel 4 lid 3 Bob en artikel 6 lid 1 Bob. In aanvulling van het persbericht van 14 oktober brengt Windstreken dit persbericht naar buiten ingevolge van artikel 4 lid 3 Bob en artikel 7 lid 1 Verordening Marktmisbruik en artikel 7 lid 1 Bob alsmede artikel 6 lid 1 Bob teneinde een update te geven over een kort geding dat op 14 oktober 2019 heeft plaatsgevonden en de verhoging van de Biedprijs nader te verduidelijken.



Uitspraak kort geding op 15 oktober



Op 14 oktober 2019 heeft er bij de rechtbank Amsterdam een kort geding tegen NBZ plaatsgevonden. Het doel van het kort geding is de doorgang van de op 15 oktober 2019 geplande bijzondere aandeelhoudersvergadering van NBZ (“BAVA”) te laten verbieden, subsidiair de stemming over de Emissie te verbieden. De aanleiding voor het uitschrijven van de BAVA is het voornemen een aandelen emissie te laten plaatsvinden (de “Emissie”). Op 15 oktober 2019 zal om 13.00 uur het vonnis in kort geding worden gewezen en vervolgens door de rechtbank aan de advocaten van Windstreken en het Fonds worden toegezonden.



Verhoging Biedprijs en voorwaarden



Windstreken heeft aangekondigd de Biedprijs te verhogen naar €5,95 per Aandeel.



Zij doet dit onder de voorwaarde dat het bestuur van NBZ gevormd door van Annexum Beheer BV, (het “Bestuur”), instemt met het Bod en haar medewerking daaraan zal verlenen.



Het Bestuur dient uiterlijk op de datum dat het biedingsbericht ter goedkeuring aan de AFM wordt voorgelegd haar medewerking toegezegd te hebben. Indien een dergelijke toezegging van het Bestuur uitblijft, blijft Windstreken voornemens een bod te doen van naar €5,65 per Aandeel.



In haar eerdere persberichten heeft Windstreken nog vier voorwaarden ten aanzien van het Bod kenbaar gemaakt. Deze voorwaarden worden volledigheidshalve kort opgesomd en daar waar nodig verduidelijkt:



-de Emissie zal niet plaatsvinden en er zal ook geen andere emissie van aandelen in het kapitaal van NBZ plaatsvinden;



-Windsteken doet het Bod eerst gestand nadat er minimaal 2/3e (twee derde) van de geplaatste Aandelen zijn aangemeld;



-er geen nieuwe investeringen of verplichtingen door NBZ worden aangegaan op of na 15 oktober 2019 waarbij de waarde op 31 december 2022 meer dan 15% van het vermogen op basis de halfjaarcijfers 2019 van NZB bedraagt;



-de vergunning(en) en/of registratie(s) die voor windstreken noodzakelijk zijn uiterlijk op het moment dat het bod gestand moet worden gedaan zijn verleend, cq uitgevoerd.





Zolang aan voorwaarde genoemd onder 1 wordt voldaan, zal Windstreken binnen drie weken na 8 oktober 2019 een officieel biedingsbericht conform het bepaalde in artikel 8 Bob e.v. bij de AFM ter goedkeuring indienen. Indien niet aan de voorwaarde genoemd onder 1 wordt voldaan zal Windstreken geen biedingsbericht ter goedkeuring aan de AFM voorleggen en zal zij het Bod niet uitbrengen.



Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.windstrekenbodnbz.com