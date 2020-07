Nijmegen presenteert grootste culinaire pop-up concept van Nederland

Proefdruk Culinair Nijmegen: 7 top restaurants verdeeld over 3 maanden op 2.500m2 industrieel erfgoed



Van 21 juli tot en met 27 september iedere twee weken een ander top restaurant proberen in de nieuwste hotspot van de Waalstad, Papierfabriek Nijmegen. Proefdruk Culinair Nijmegen opent haar deuren voor het publiek op de dag dat de Vierdaagse eigenlijk van start zou gaan. Om de twee weken heeft een ander restaurant 2.500m2 de ruimte om gasten te ontvangen op een locatie waar industrieel erfgoed, grenzeloze creativiteit en culinaire topkwaliteit samenkomen. Met dit concept willen de ondernemers en restaurateurs gasten deze zomer op een veilige manier laten proeven van wat Nijmegen op culinair vlak te bieden heeft.



Aan twee van de meest bekende restaurants van Nijmegen, Bistrobar Berlin en Bistrobar Bankoh, de eer om het pop-up concept te openen. Van 21 juli tot en met 2 augustus zullen zij iedere avond minimaal 100 gasten bedienen met hun signature menu’s, topwijnen en service. Dat sfeervol dineren op anderhalve meter afstand toch mogelijk is, bewijzen deze ondernemende toprestaurants*.



Reserveren = proeven

Om zeker te zijn van een mooie tafel, wordt gasten gevraagd vooraf te reserveren via proefdruknijmegen.nl.



Vergaderlunch

De locatie en het concept lenen zich uitstekend voor ‘ruimtelijke’ vergaderlunches voor grotere groepen. Deze zijn op aanvraag te reserveren via info@024events.nl.



Proefdruk

Het concept is tot stand gekomen door een samenwerking tussen 024events, Papierfabriek Nijmegen en de zeven Nijmeegse restaurateurs. Chantal Peters, eigenaar Papierfabriek Nijmegen: ‘Wij hebben de perfecte ruimte en de parkeergelegenheid om de restaurants de vrijheid te geven om zich allemaal op hun eigen manier te presenteren. Door ons samen sterk te maken willen we ervoor zorgen dat mensen, ondanks de omstandigheden, toch mooie herinneringen kunnen maken deze zomer.’



*Deelnemende restaurants

Vaste gasten die hun favoriete menu’s nu op nieuwe locatie kunnen eten of nieuwsgierige fijnproevers die nou toch dat ene restaurant willen proberen. Dit zijn de namen die tot nu toe op de kalender staan:



1. Bistrobar Berlin en Bistrobar Bankoh – dinsdag 21 juli – zondag 2 augustus

2. De Honneurs – dinsdag 4 augustus – zondag 16 augustus

3. Restaurant Groenewoud – dinsdag 18 augustus – zondag 30 augustus

4. Hotel Credible – dinsdag 1 september – zondag 6 september

5. Foodbar De Pelgrim – dinsdag 8 september – zondag 13 september

6. Renato’s Pizzeria – dinsdag 15 september – zondag 20 september



De pop-up zal worden op een verrassende manier worden afgesloten.



https://www.proefdruknijmegen.nl/