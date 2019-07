Het ABC van CBD. De wereld achter groene gummibeertjes.

Groene gummibeertjes, lollies, repen, shakes, capsules of ‘gewoon’ druppels: in allerlei verschijningen belooft CBD hulp bij vele kwalen. Een cannabisproduct, verkrijgbaar bij de drogist én je wordt er niet high van. Voor wie om zijn gezondheid geeft, lijkt CBD dé vondst van de 21e eeuw. Maar wat is het eigenlijk? En wat doet het precies voor het lichaam?



Het Hash Marihuana & Hemp Museum in Amsterdam presenteert van 11 juli tot en met 24 november 2019 de eerste tentoonstelling over CBD in Europa. In “Het ABC van CBD” neemt het museum je mee naar de bron van het mysterieuze molecuul en haar vele toepassingen.



Geen high

CBD, voluit cannabidiol, is één van de werkzame bestanddelen in cannabis; een kruid dat al eeuwenlang door mensen gebruikt wordt vanwege zijn helende werking. Anders dan de psychoactieve stof THC, maakt CBD je niet high. Als medicijn is CBD zelfs voorgeschreven aan kinderen, tegen bepaalde vormen van epilepsie. De meeste CBD in producten die verkrijgbaar zijn in winkels, wordt gewonnen uit vezelhennep, een vorm van cannabis van nature arm aan THC. In Nederland wordt hennep legaal geteeld door het bedrijf HempFlax, een zusterbedrijf van het museum.



Cannabis voor welzijn

In “The ABC of CBD” zet het museum de niet-geestverruimende kant van de cannabisplant in het zonnetje. CBD wordt veelal gebruikt voor verlichting van pijn, tegen spanningen of slapeloosheid. De onderzoeken naar de stof nemen toe en de resultaten suggereren veelal hetzelfde: CBD heeft een positief effect op het lichaam en draagt bij aan een algeheel gevoel van welzijn. Nog steeds echter vormen de controversie rond de cannabisplant en haar legale status wereldwijd een uitdaging voor de acceptatie van CBD-producten. Er is nog een lange weg te gaan.



“Het ABC van CBD” is een pleidooi voor de veelzijdigheid van de cannabisplant. Het Hash Marihuana & Hemp museum wil met de tentoonstelling bijdragen aan een bewustzijn, waarin cannabis staat voor welzijn.



Om bezoekers zelf de werking van CBD te laten ervaren, geeft het museum alle bezoekers met een ticket gedurende de looptijd van de tentoonstelling een korting van 30% op de Sensi Seeds CBD olie die wordt verkocht in de museumwinkel.



Hash Marihuana & Hemp Museum Amsterdam/Barcelona



De collectie van het Hash Marihuana & Hemp Museum bestaat uit meer dan 8.000 cannabis-gerelateerde voorwerpen: te zien in een grachtenpand in hartje Amsterdam en in een Modernistisch stadspaleis in Barcelona.



Opening donderdag 11 juli | 17.00 – 19.30 uur



Oudezijds Achterburgwal 130



www.hashmuseum.com; www.hempflax.com; www.sensiseeds.com/nl/cbd-producten

