Taxiorganisaties gaan opnieuw naar de rechter.

AMSTERDAM (10 september 2019) – De Amsterdamse taxiorganisaties TAT en Taxistad spannen



opnieuw een kort geding aan tegen de Gemeente Amsterdam nadat zij vandaag in het ongelijk



gesteld zijn. Volgens de organisaties heeft de gemeente de rechter onjuist voorgelicht.



Het kort geding was aangespannen nadat de taxiorganisaties niet langer de door de gemeente



verplicht voorgeschreven minimumsancties wilden opleggen aan hun chauffeurs. Deze zijn volgens



de taxiorganisaties onredelijk. Terwijl de rechter in Den Haag zijn uitspraak deed, kondigde



wethouder Sharon Dijksma vandaag in een bijeenkomst met de Amsterdamse taxiorganisaties een



beleidswijziging aan waarmee deze minimumsancties van tafel gaan. De taxiorganisaties worden



daarmee vrijgelaten om zelf de hoogte van de op te leggen maatregelen te bepalen.



Bestuursvoorzitter Ruud Lagerwaard van TAT: “De timing van de wethouder verbaast ons. Wij zijn



vandaag door de rechter in het ongelijk gesteld juist omdat de invulling van dit nieuwe beleid volgens



de gemeente nog niet bekend was. Dat is niet geloofwaardig.” Hoewel Lagerwaard de beslissing van



de wethouder prijzenswaardig vindt, is een nieuwe stap naar de rechter volgens hem noodzakelijk.



“De nieuwe regeling geldt namelijk niet voor bestaande gevallen. De gemeente dwingt ons deze



chauffeurs alsnog brodeloos te maken. Dat vinden wij onaanvaardbaar”, aldus Lagerwaard.