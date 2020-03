De Week Zonder Spits - 23 tot en met 27 maart

In de week van 23 tot en met 27 maart staan we in heel Nederland even wat minder in de file en laten we de overvolle treinen aan ons voorbij razen. Dan organiseert Breikers namelijk voor het eerst De Week Zonder Spits, een landelijk initiatief waarbij duizenden Nederlanders de spits mijden. Meedoen levert meteen wat op: een start zonder stress verhoogt je productiviteit, werkgeluk én algehele tevredenheid. Tientallen organisaties hebben zich al aangemeld, waaronder CBRE, Danone, GVB, KPMG, Rijkswaterstaat en Tata Steel. En de lijst groeit snel. Het zou zomaar een doorslaand landelijk succes kunnen worden, zet De Week Zonder Spits daarom maar vast op de agenda.



Over Breikers



Breikers is een stichting die de doorstroming van het verkeer in de Metropoolregio Amsterdam bevordert. Dagelijks gaan bijna 2 miljoen mensen naar hun werk in deze regio en de komende jaren worden dit er alleen maar meer. Het verkeer loopt vast en dat heeft grote gevolgen voor bereikbaarheid, gezondheid, milieu en de economie. Breikers motiveert mensen om hun gedrag te veranderen. De stichting geeft gratis praktisch advies aan bedrijven die hun werknemers op een andere manier naar hun werk willen laten reizen. Het mooie is dat iedereen wint: meer beweging, meer tijd, minder stress, minder schade voor het milieu, minder kosten. Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn (maar dat is het niet). Voor meer informatie zie https://www.wijzijnbreikers.nl/.