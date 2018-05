Zaterdag 9 juni: Dag van het Schaap

Dag van het Schaap: unieke dag waar ècht alles over schapen te zien is.



Ooit het kleinste schapenras ter wereld gezien? Of schapen met wel zes hoorns? Bonte schapen? Schapen met blauwe koppen? Kom dan zaterdag 9 juni a.s. naar de Dag van het Schaap in Ermelo want daar zijn al die bijzondere schapenrassen te zien.



Werkelijk alles over schapen is er te zien. Om de 2 jaar zijn de vele duizenden bezoekers weer verast over de vele verschillende facetten van de schapenhouderij. Niet alleen kunnen ze zich vergapen aan dat bonte palet van schapenrassen, ook is er het Nederlands kampioenschap schapen scheren, het mooiste schaap van Nederland wordt er verkozen, schaapscheerders strijden om het Nederlands kampioenschap schapen scheren, er is heerlijk lamsvlees te proeven.



Voor het eerst zal Shaun het Schaap zijn opwachting maken op deze Dag van het Schaap. Een prachtige kans voor een 'meet and greet' met deze tv-held! De Dag van het Schaap biedt ook veel over geiten. Ook van deze mooie dieren zijn er keuringen en rassenpresentaties. Uiteraard wordt er 'De



Mooiste Geit van Nederland' uitverkozen! Een actueel thema is de komst van de wolf. Schapenhouders in ons land zijn bezorgd omdat steeds vaker wolven in ons land schapen doden. Op deze Dag van het Schaap zal informatie worden gegeven over de terugkeer van dit roofdier en de mogelijkheden om schapen daartegen te beschermen.



Heel bijzonder is de grootse keuring van schapenzuivel. Professionele juryleden kiezen de drie beste schapenkazen uit de tientallen inzendingen. In de finale wordt uit deze drie de lekkerste schapenkaas van Nederland gekozen. Elke bezoeker mag ook over schapenkazen oordelen.Wist je dat er ook heerlijke schapenijs is? Ook te vinden op de Dag van het Schaap.



Veel mensen denken dat schapen alleen voor de wol worden gehouden. Voor een deel klopt dat. Wol is de laatste jaren steeds hipper geworden. Daarom is er op de Dag van het Schaap een immens wolplein waar werkelijk alles over wol te zien is en waar workshops 'werken met wol' worden gehouden.



Maar schapen zijn in ons land toch vooral voor de productie van lamsvlees, een van de mooiste en rustig geproduceerde vleessoorten. Het is op de Dag van het Schaap te proeven, te koop en te zien. De Dag van het Schaap vindt plaats op het terrein van de KNHS in Ermelo, gelegen aan de Provinciale Weg N302 tussen Harderwijk en de snelweg A1. De openingstijden zijn van 9:00 tot 16:30 uur. Entree kost tien euro, kinderen tot en met twaalf jaar gratis. Parkeren is gratis. Meer informatie is te vinden op https://www.dagvanhetschaap.nl/