Nieuwe bundel Ali Şerik is akelig, verwarrend en pijnlijk herkenbaar

Nieuwe dichtbundel Ali Şerik heet "De stem die baart".



De Turks Nederlandse Ali Şerik uit Amersfoort schrijft zijn poëzie zo beeldend dat het soms akelig is. Voordat de echte bedoeling doordringt tot de lezer heeft deze laatste al een verhoogde bloeddruk. De titels spreken voor zich: 'de man die zijn been troost', 'vissen vliegen over de kade' en 'ik ben de terrorist'. Deze laatste over vooroordelen die een Turks Nederlandse man in Nederland ervaart.



De bundel wordt uitgegeven door de kleine uitgeverij Lipari uit Utrecht. De uitgeverij bestaat dit jaar 10 jaar en geeft dichters een kans door te breken. Voor de omslagen van de dichtbundels krijgen jonge kunstenaars een opdracht. Ongesubsidieerd. Het kunstwerk van 'De stem die baart' is van Coby Schot.



Het eerste exemplaar van de dichtbundel van Ali Şerik wordt op 16 december om 14:30u overhandigt aan collega dichter Ingmar Heytze in de bibliotheek van Amersfoort.



Ali Şerik praat en schrijft heel goed Nederlands en is beschikbaar voor interviews.



Meer informatie: André Verschoor info@lipari.nl