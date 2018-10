Oxfam Novib Ongelijkheidsindex: de strijd tegen ongelijkheid is een politieke keuze



De strijd tegen ongelijkheid is een politieke keuze: dat blijkt vandaag uit de nieuwe editie van de door Oxfam en Development Finance International ( DFI ) ontwikkelde Ongelijkheids ( Inequality ) Index. Nederland komt in 2018 niet verder dan een 16de plaats op de lijst van OESO-landen.



De Index rangschikt 157 landen ten aanzien van hun beleid op sociale uitgaven, belastingen en arbeidsrechten - drie onderwerpen die volgens Oxfam en van cruciaal belang zijn voor het verminderen van ongelijkheid.



Esmé Berkhout, senior beleidsadviseur belasting en ongelijkheid van Oxfam Novib : "Simpel gezegd: ongelijkheid bedreigt de strijd tegen armoede. Regeringen claimen dat zij zich inzetten voor de bestrijding van armoede en het aanpakken van ongelijkheid - deze index laat zien in hoeverre hun woorden overeenkomen met hun daden. Nederland staat slechts op een 16e plaats en had een stuk hoger kunnen staan als het belastingontwijking door multinationals via ons land harder en eerder had aangepakt."



Enkele sleutelbevindingen van de index:



· Denemarken staat aan de top van de index dankzij progressieve belastingen, hoge sociale uitgaven en uitgebreide arbeidsrechten. Recente Deense regeringen schroefden de voorbije jaren echter veel maatregelen terug, waardoor de ongelijkheid in Denemarken snel stijgt. De laatste 15 jaar is de ongelijkheid er sterk toegenomen.



· Nigeria staat voor het tweede jaar op rij op de laatste plaats door de slechte belastinginning, de schendingen van arbeidsrechten en lage sociale uitgaven. Dat heeft zijn weerslag op het welzijn van de bevolking: Eén op de tien kinderen sterft voor hun vijfde verjaardag. 10 miljoen kinderen gaan niet naar school, waarvan 60% meisjes.



· Landen als Zuid-Korea als Namibië tonen dat zowel rijke landen als arme landen sterke maatregelen kunnen nemen tegen ongelijkheid als ze dat willen. De Zuid-Koreaanse regering verhoogde het minimumloon met 16%, trok de vennootschapsbelasting op van 22% naar 25% en breidde de sociale uitgaven uit. Hoewel Namibië een erg arm land is, wil de regering via een zeer progressief fiscaal beleid en gratis onderwijs ongelijkheid tegengaan.



· Landen als Singapore en India tonen hoe het niet moet. Singapore staat met een 149ste plaats verrassend laag gerangschikt, door de rol die het speelt in internationale belastingontwijking, de lage sociale uitgaven en het gebrek aan minimumlonen. Hoewel India één van de snelst ontwikkelende economieën ter wereld is, hinkt het sterk achterop in de strijd tegen ongelijkheid. In vergelijking met China geeft het land twee keer minder uit aan onderwijs en vier keer minder aan sociale bescherming.



De nieuwe indicator op geweld tegen vrouwen laat zien dat ondanks de aanzienlijke vooruitgang die de vrouwenrechtenbewegingen hebben geboekt, minder dan de helft van de landen in de Index adequate wetgeving heeft op het gebied van seksuele intimidatie en verkrachting.