Online Persbriefing: EU-steun voor visserij en aquacultuur

De coronacrisis treft onze economie zwaar. De visserij- en aquacultuursector voelt deze klappen ook. De Europese Commissie heeft noodmaatregelen voorgesteld om de sector te ondersteunen. Op 16 en 17 april vergadert en stemt het Europees Parlement (EP) over deze maatregelen. Goedkeuring van het EP is een vereiste voor de EU-steun.



Op woensdag 15 april om 14:30 uur gaat Peter van Dalen, Europarlementariër namens de ChristenUnie, tijdens een online persbriefing in op de noodmaatregelen. Van Dalen is tevens vicevoorzitter van de Visserijcommissie van het EP. Voorafgaand aan de cruciale plenaire stemming legt hij uit wat de EU-steun voor de visserij behelst, wat de rol van het Europees Parlement hierin is en hoe de Nederlandse sector gebaat is bij EU-steun tijdens deze zware tijden. Vervolgens is er ruimte voor vragen.



De persbriefing is volledig online en kan vanuit huis gevolgd worden. Wilt u deelnemen? Neem dan contact op met Koen Blankenstijn via een mail naar koen.blankenstijn@europarl.europa.eu of bel naar 06-20417373. U ontvangt dan een uitnodigingslink.



Heeft u verdere vragen aan Peter van Dalen of een interviewverzoek? Neem dan contact op met Oetze Deelstra via 06-46041009 of oetze.deelstra@la.europarl.europa.eu.



Deze briefing wordt georganiseerd door het Liaisonbureau van het Europees Parlement in Nederland.



Meer informatie



Voorstel Europese Commissie EU-steun voor visserij- en aquacultuursector:



https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/...







Peter van Dalen (ChristenUnie, EVP):



https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96809/PETER...







Visserijcommissie Europees Parlement:



http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/pech/h...