Zorgverleners in strijd tegen coronavirus niet gesteund door minister

NU’91, beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden, is verbaasd over de woorden van minister Bruins. In de strijd tegen het coronavirus spreekt de minister namelijk, in een stuk aan de Tweede Kamer, over een ‘volgende stap’. Zo moet er volgens hem extra personeel worden ingezet. Waar de minister dat personeel vandaan wil halen, is nog onduidelijk. De zorgsector kampt tenslotte al jaren met een groot personeelsprobleem. Zijn uitspraken kunnen dan ook rekenen op veel kritiek vanuit de beroepsgroep.



Ondanks de grote campagnes zijn er nog steeds te weinig zorgprofessionals om de zorg te kunnen leveren die nodig is in Nederland. Dat is normaal gesproken al zo, laat staan bij een grootschalige uitbraak als het coronavirus. Simpelweg omdat de zorgverleners er niet zijn. NU’91 geeft al jaren aan dat er geïnvesteerd zal moeten worden in personeel om juist deze problemen te voorkomen. Onvoldoende stageplaatsen, onvoldoende begeleiding en het voortijdig stoppen met de opleiding, maken de problemen in de zorg de laatste jaren alleen maar erger. Extra geld en goede arbeidsvoorwaarden voor de zorgprofessionals zijn al jaren een groot probleem. De beroepsorganisatie is erg benieuwd hoe de minister deze problemen wil keren in de zoektocht naar meer zorgprofessionals.



NU’91 wil graag op korte termijn met de minister in gesprek om het tekort te bespreken. De uitspraken van minister Bruins roepen namelijk veel vragen op bij de huidige zorgprofessionals. “Wij horen graag wat de plannen van de minister zijn. Als de minister het niet enkel bij woorden wil laten, is het zaak om nu direct om tafel te gaan”, stelt Stella Salden, voorzitter van NU’91. De beroepsorganisatie nodigt de minister uit om, nog deze week, dit vraagstuk te bespreken. Het zal duidelijk moeten zijn dat deze vraagstukken alleen samen met de beroepsgroep opgelost kunnen worden. NU’91 denkt hier graag over mee.



Daarnaast pleit NU’91 ervoor dat er tijdens de crisis nauw overleg wordt gepleegd rondom alle zaken die de zorgprofessionals aangaan. Het mag niet zo zijn dat zorgprofessionals straks worden geconfronteerd met zogenaamde oplossingen die juist alleen maar meer werk met zich meebrengen.