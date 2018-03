Twintigste IJ-prijs naar Boudewijn Poelmann

Amsterdam, 12 maart 2018 - Boudewijn Poelmann is winnaar van de IJ-prijs. Een prijs die op initiatief van de gemeente Amsterdam en PwC dit jaar voor de twintigste keer wordt toegekend aan een persoon die een belangrijke bijdrage levert aan de internationale profilering en economische, maatschappelijke of culturele ontwikkeling van de stad Amsterdam.



Volgens de jury draagt Poelmann in belangrijke mate bij aan de maatschappelijke en culturele pilaren van Amsterdam. ‘Onder de vaste beneficiënten van de door hem opgerichte loterijen bevinden zich belangrijke instellingen met hun wortels in Amsterdam, zoals het Aidsfonds, het Anne Frank Huis, de Cruyff Foundation en VUmc Cancer Center Amsterdam.’



Volgens de jury versterken culturele instellingen met de donaties hun nationale en internationale bereik. Zo speelden donaties een belangrijke rol bij de oprichting van Hermitage Amsterdam, de aankoop van kunstwerken door het Van Gogh Museum en het Rijksmuseum en het verwezenlijken van de groene ambities van het Koninklijk Concertgebouw. Ook legt Poelmann zichtbare verbindingen tussen Amsterdam en invloedrijke ngo’s wereldwijd.



De jury beschouwt het nieuwe hoofdkantoor van zijn sociale onderneming, dat ook deels bruikbaar is voor derden en een openbaar restaurant herbergt, als schoolvoorbeeld voor duurzame renovatie van een leegstaand kantoorpand. ‘Daarmee kiest Poelmann samen met zeshonderd medewerkers nadrukkelijk voor een duurzame toekomst in Amsterdam.’ Ten slotte uit de jury waardering voor de nieuwe governance-structuur van Novamedia, het bedrijf achter de Goede Doelen Loterijen. Hierdoor is de structuur en continuïteit van de loterijen-organisatie beschermd en daarmee de missie om geld te werven voor goede doelen.



De IJ-prijs wordt maandagmiddag 12 maart door wethouder Pieter Litjens in Hermitage Amsterdam uitgereikt. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 15.000 euro bestemd voor een door de winnaar te bepalen goed doel en een sculptuur van kunstenares Iris Le Rütte.