Zo kijkt men ondanks geoblocking toch Game of Thrones in buitenland

Nederland zal vanavond weer massaal intunen via Ziggo om de nieuwste aflevering Game of Thrones te kijken. Echter, het is meivakantie en veel Nederlanders zijn in het buitenland. Dit buitenlandverblijf zal bij veel fans onbedoeld roet in het eten gooien. In het buitenland loopt men er namelijk dikwijls tegenaan dat Ziggo ontoegankelijk is, vanwege geoblocking. Vooral buiten de EU is dit een probleem. Dat betekent dus geen Game of Thrones voor vele duizenden Nederlanders die vanaf hun vakantieadres proberen in te schakelen op Ziggo. Er is echter een legale oplossing om overal ter wereld toch toegang te krijgen tot Ziggo en daarmee ook Game of Thrones. Op deze pagina over Ziggo Go in het buitenland staat een stappenplan hoe dit werkt.



VPN om wereldwijd streaming services te unblocken

Een veelgehoorde klacht rondom Game of Thrones is dat mensen het moeilijk vinden de serie te bekijken, in ieder geval via legale wegen. Zo moet men in Nederland een televisie-abonnement hebben bij Ziggo en daarbij een Movies en Series L/XL pakket hebben om HBO Series te kunnen ontvangen. En zelfs als men dat heeft, dan kan een buitenlandverblijf het dus alsnog aardig compliceren vanwege geoblocking.



Met een VPN-verbinding wordt het mogelijk de internetverbinding om te leiden via een server in Nederland. Daarmee gaat men dus vanaf het vakantieadres het internet op alsof men in Nederland zou zitten. Ziggo registreert hierdoor een Nederlands IP-adres en geeft toegang tot haar diensten. Een abonnement bij een goede VPN-provider kost zo’n 2 tot 5 euro per maand. Er zijn ook gratis VPN’s, maar er zijn dan vaak datalimieten en snelheidslimieten; erg onhandig bij het streamen. Om vanaf een vakantieadres Ziggo en Game of Thrones te kijken kan men een abonnement nemen bij een betrouwbare VPN-aanbieder, bijvoorbeeld uit dit lijstje met goede VPN opties. Al deze aanbieders hebben een geld-terug-garantie (tot 45 dagen) dus men kan overwegen het geld terug te vragen als men weer terug is in Nederland. Op die manier hebben Nederlanders tóch toegang tot hun favoriete streams tijdens de vakantie en kost het hen niks extra. Daarnaast hoeven zij niet terug te vallen op bijvoorbeeld illegale downloads.



Ook halve finale Champions League overal ter wereld te kijken met dezelfde handige toepassing

Er is deze week nog een andere grote happening; namelijk de halve finale van de Champions League, waarbij Ajax het opneemt tegen Tottenham Hotspur. Ook hierbij zullen vanwege de meivakantie veel voetballiefhebbers in het buitenland zitten, en tegen geoblocking aanlopen wanneer ze de wedstrijd willen streamen. Ook hier is het omleiden van de internetverbinding met een VPN een goede oplossing om tóch toegang te krijgen tot Nederlandse streams. Daarnaast zijn er in veel landen ook lokale streams die Champions League uitzenden. Op deze pagina over online Champions League kijken staat een overzicht waarin per land wordt aangegeven welke lokale streams er geprobeerd kunnen worden. Als men een lokale stream niet werkend krijgt, biedt een VPN dus altijd nog een oplossing (want dan kijkt men gewoon de Nederlandse streams). Ook dit wordt uitgebreid uitgelegd op de desbetreffende pagina.