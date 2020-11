'Woningmarktvertrouwen groeit, evenals zorgen over werk en inkomen'

Dit is een expertquote van Nico Stolwijk van Vereniging Eigen Huis, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Funda: afvlakking of daling van huizenprijzen nog ver weg | NOS



Voor het eerst sinds de uitbraak van de coronacrisis zijn consumenten niet meer overwegend negatief gestemd over de woningmarkt. Wel groeien de zorgen over werk en inkomen.



De Eigen Huis Marktindicator, de stemmingsgraadmeter van de woningmarkt, bereikte in oktober de neutraalwaarde van 100 punten. Dan zijn evenveel consumenten positief als negatief gestemd over de woningmarkt. De meting vond plaats voordat de strengere coronamaatregelen op 14 oktober ingingen.



Bijna een driekwart van de ondervraagden zegt dat de coronacrisis invloed heeft op zijn oordeel. Bijna 30% van de ondervraagden maakt zich zorgen over het inkomen. Dat is bijna 5% meer dan in september.



40% van de respondenten vindt het nu een ongunstig moment om een huis te kopen. Dit percentage neemt licht toe ten opzichte van september. De voornaamste reden hiervoor zijn de hoge en nog steeds oplopende huizenprijzen.



Nico Stolwijk is manager Belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis.