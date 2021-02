De avondklok ontwijken? Zo doe je dat (met succes)!



Nadat de IC eerst overbelast dreigde te raken, vallen de harde klappen nu bij de GGZ en de crisisopvang. De maatregelen van het afgelopen jaar en de huidige lockdown beginnen hun tol te eisen; met name bij jong volwassenen. De keuze van het verlengen van de avondklok is dan ook voor veel mensen een harde klap. Maar een aantal Groningse bedrijven laat zien dat het ook anders kan; ze verblijven met elkaar in een afgesloten bubbel in Limburg en ontwijken de effecten van de avondklok met succes.



“Vorig jaar verklaarde iedereen ons nog voor gek” vertelt Bas Krijgsman, mede-oprichter van het bedrijf EventInsight. In 2020 trok EventInsight de aandacht toen ze met 15 man twee weken afgesloten op de Drentse hei gingen zitten. Ze deden dit toen nog om hun evenementenbedrijf, dat hard getroffen was door de corona-crisis, te redden. “Een spannende stap die niet alleen goed uitpakte voor het bedrijf, maar ook voor de energie en de mentale gesteldheid van alle medewerkers”.



Het bedrijf heeft veel twintigers en dertigers in dienst, waarvan ook nog niet iedereen een partner heeft. “De lockdown zorgt weliswaar voor een verkleining op de verspreiding van het corona-virus, maar biedt tegelijkertijd allerlei (mentale) lange termijn risico’s. Zeker gezien het feit dat het grootste deel van medewerkers in een belangrijke ontwikkelings- en ontplooiingsfase van hun leven zit.” En met deze gedachte nam het bedrijf een aantal onconventionele maatregelen.



“Ons uitgangspunt was simpel; in plaats van te kijken wat er allemaal niet kan, kijken we enkel en alleen wat er wel kan” vertelt Krijgsman enthousiast. Zo ontwikkelde het bedrijf een eigen vitality programma waarin de medewerkers gezond leren eten en sporten, ging het nog een tweede keer in quarantaine in het najaar en zette het zelfs een eigen COVID-19 teststraat op. En met succes ‘met een ziekteverzuim onder de 1.5% laten wij een tegengestelde beweging zien aan de landelijke ontwikkelingen’



Direct vertrokken bij het invoeren van de avondklok



Binnen een dag na het invoeren van de avondklok besloot het bedrijf om samen met een paar andere Groningse bedrijven opnieuw in quarantaine te gaan om een afgesloten bubbel te crëeren. Dit keer met maar liefst 28 personen, 3 honden en 2 kinderen. Uiteraard alles in overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM. Bart Joling, directeur van Ten Stripes, ging deze keer ook mee; “Ik had van Bas begrepen dat de quarantaine-weken een succes waren, maar had mij niet kunnen voorstellen dat het ons zo’n boost zou geven en ook mijn energielevel is gigantisch gestegen.’’



De bedrijven werken overdag in een eigen gecreëerd kantoor op de Braampeel. Vroeg in de morgen worden er bootcamps gegeven en in de avond wordt er ontspannen in de jacuzzi of tijdens een yogales. Er is zelfs een mini-discotheek opgezet, waarschijnlijk de enige van heel Nederland die corona-proof kan draaien. Ook eigenaresse Ria Joosten, tevens onderneemster in de evenementenbranche, van de Braampeel is enthousiast: “Het is geweldig om te zien hoe deze club van jonge ondernemers de corona crisis op een andere manier aanpakt. En inmiddels zijn al meer bedrijven geïnteresseerd in deze opzet”.



De bedrijven blijven tot eind volgende week in hun eigen afgesloten bubbel om vervolgens weer naar het Noorden te trekken. Of er nog een volgende editie van het ‘Covid-Camp’ komt kan Krijgsman nog niet zeggen: “Wij zullen er in elk geval alles aan doen om de negatieve effecten van corona op een veilige manier tegen te gaan!”



