Tandtechnici in de knel door coronacrisis - Vanaf 16 maart 100% omzetdaling – Straks onvoldoende labs om patiënten van tandtechniek te voorzien



Tandtechnici zien hun omzet tot letterlijk nul euro dalen sinds de tandartsen hun praktijken gesloten houden voor reguliere mondzorg. Dit blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de Branchevereniging Tandtechniek is uitgevoerd. Ondanks meerdere verzoeken komt deze groep nog niet voor de TOGS-regeling in aanmerking. Dit terwijl tandartsen als beroepsgroep wel later zijn toegevoegd.



Tandartsen hebben de tandtechnische laboratoria nodig voor het maken van onder meer gebitsprotheses, kroon- en brugwerk, implantaatwerkstukken, frames en facings, orthodontie en digitale tandtechniek. ‘ Straks zijn de tandartspraktijken gered maar zijn er niet voldoende laboratoria om patiënten van het noodzakelijke tandtechniek werk te voorzien’ , aldus Mariët Kamphuis, laboratoriumhouder in Almelo.



Veruit de meeste tandtechnische laboratoria zijn kleine bedrijven: het meer en deel bestaat uit zogenaamde een- of tweepitters of bedrijven die vallen in de categorie tot 5 werkzame personen zonder grote of noemenswaardige buffers. Voor juist deze categorie zou het beroep kunnen doen op de TOGS-regeling een groot verschil maken.



‘Hoewel het iedere ondernemer gegund is om in aanmerking te komen voor de TOGS-regeling is het wrang om te moeten constateren dat bedrijven die in ieder geval nog klanten kunnen ontvangen zoals tuincentra er wel op staan, terwijl tandtechnische bedrijven nog niet genoemd worden’ , aldus Rob Maters, voorzitter van de Branchevereniging Tandtechniek.