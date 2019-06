Veelzijdigheid Spanje beleven op Spaanse Dag in Utrecht 22 juni

Spanje is nog altijd één van de populairste vakantiebestemmingen voor de Nederlanders. Om ook de minder bekende aspecten van Spanje onder de aandacht te brengen, organiseert het Spaans Verkeersbureau op zaterdag 22 juni a.s. de Spaanse Dag in Utrecht. Tijdens de verschillende activiteiten kunnen de bezoekers kennis maken met de veelzijdigheid van Spanje. Eén en ander zal plaatsvinden op het Domplein en in het Instituto Cervantes in Utrecht, aan het Domplein. Het Instituto Cervantes - dat dit jaar zijn 25-jarig jubileum viert - houdt op de 22ste juni ook zijn “Fiesta de Verano” ter afsluiting van het academisch jaar.



De volgende Spaanse regio´s en eilanden zullen tijdens deze Spaanse Dag vertegenwoordigd zijn: Andalusië, Extremadura, Ibiza, Formentera, Galicië, Tenerife, Lanzarote en Murcia.



Tijdens de Spaanse Dag is er een zeer gevarieerd programma met flamenco-optredens (gesponsord door Andalusië) en ham- en sherryproeverijen (aangeboden door de Handelsafdeling van de Ambassade van Spanje); dit mede ter gelegenheid van de Spaanse Wijnweek (17 t/m 23 juni). Ook kan men “orelletes” uit Ibiza proeven, “mantecados de gofio” uit Lanzarote, “piedras de Santiago” uit Galicië, kersen en cava uit Extremadura en wijnen uit Murcia. Verder zullen er gedurende de dag drie paella show cookings (aangeboden door Regio Valencia) zijn waarvan vanzelfsprekend ook geproefd zal worden. Ook zal Edwin Winkels zijn nieuwe boek “La Vuelta” presenteren. En natuurlijk is er ook aan de kinderen gedacht; voor hen zullen er diverse activiteiten zijn in het Instituto Cervantes



Naast de vertegenwoordigers uit Spanje zullen er ook een aantal commerciële bedrijven aanwezig zijn die deze dag hun Spaanse producten verkopen, proeverijen verzorgen of informatie geven, t.w. Ardanza Travel, Spanish Language Connections, Of je Spaanse Worst Lust, Cava Koning, Espanje! en Air Europa.



Gedurende de dag kan men genieten van diverse optredens door o.a. Isabel Bermejo Trio, Luna Zegers, Flamenco Latin Folk groep Camaleón, carnavalsgroep Los Joroperos uit Tenerife en flamenco-trio Edsart Udo de Haes - Irene álvarez - Antonio Paz.



Kortom een dag vol Spaans toerisme, cultuur, muziek, gastronomie, …. Het laatste nieuws over deze Spaanse Dag is te volgen op website spaanseevenementen.nl.



