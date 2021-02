Nederland wil het liefst weer naar de kapper

91% van consumenten wil snelle heropening van de kappersbranche







Uit onderzoek is gebleken dat de kappersbranche met stip op nummer 1 staat op de lijst van branches die volgens Nederlanders weer open moeten gaan. Het toont de grote behoefte van consumenten om weer naar de kapper te gaan. De ANKO, de branchevereniging van professionele kappers is niet verbaasd. “Een verzorgd uiterlijk is heel belangrijk voor mensen omdat het bijdraagt aan het welzijn. Met het voortduren van de lockdown wordt het probleem en de behoefte steeds groter, of eigenlijk… langer.” Aldus Maurice Crusio, voorzitter van de ANKO.







Uit het onderzoek (nationaal representatief), uitgevoerd door onderzoeksbureau Dynata, in opdracht van de ANKO, komt een top 4 van branches die Nederland graag heropend ziet:







1. Kappers







2. Horeca







3. Niet-essentiële winkels







4. Sportscholen







Een overweldigend percentage wil heropening van de kappersbranche:







91% van de Nederlanders vindt dat kappers zo snel mogelijk open moeten.



Het onderzoek toont ook het belang van de kapper aan:

Voor 60% van de Nederlanders is een kappersbehandeling belangrijk of zelfs zeer belangrijk voor hun welzijn/welbevinden.







Heropening kan verantwoord en veilig







Gesteund door deze data, pleit de ANKO voor snelle heropening van de branche. “Dat kan en dat moet” meent Crusio. “Onze branche heeft zich vanaf de heropening na de eerste lockdown, strikt aan een streng hygiëneprotocol gehouden, inclusief triage en werken op afspraak. Veel kappers (43%) namen zelfs nog extra maatregelen. En met resultaat: we hebben geen signalen dat kapsalons in het afgelopen jaar een besmettingshaard voor het coronavirus zijn geweest. Doordat zij werken op afspraak veroorzaken kappers geen drukte op straat. Klanten komen niet ‘funshoppen’. Een kappersbezoek is dus maximaal gereguleerd en gecontroleerd. Een bezoek aan de kapper is verantwoord en veilig voor kapper en klant!”