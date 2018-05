Lotte vraagt samen met BN’ers aandacht voor ‘Blind voor 1 dag’

Hoe is het om blind of slechtziend te zijn? Het Oogfonds en ambassadeurs Chantal Janzen, Ronald Giphart, Rick Brandsteder, Charly Luske en Anky van Grunsven roepen iedereen op om dit zelf te ervaren tijdens Blind voor 1 dag. Deze actie op donderdag 21 juni heeft als doel meer begrip te creëren en zoveel mogelijk geld in te zamelen voor wetenschappelijk oogonderzoek.



Steeds meer Nederlanders worden slechtziend of zelfs blind door een oogziekte. Voor veel oogziektes bestaat nog geen goede behandeling en door gebrek aan geld blijft kansrijk onderzoek op de plank liggen. Daar wil het Oogfonds verandering in brengen. Daarnaast wil de het Oogfonds dat iedereen zich bewust wordt van de obstakels die mensen met een visuele beperking iedere dag overwinnen om mee te doen in de maatschappij: bijvoorbeeld bij het boodschappen doen, in het openbaar vervoer en bij het bezoeken van websites. Dit leidt tot meer begrip voor slechtzienden en blinden en aandacht voor toegankelijkheid.



Lotte (11 jaar): “Toen ik vorig jaar geopereerd werd aan een hersentumor, ben ik aan één oog blind geworden. Met mijn andere oog zie ik nog maar een kwart. Veel mensen begrijpen niet hoe het is om slechtziend te zien. Dat vind ik heel jammer, daarom wil ik heel graag dat andere mensen meedoen aan Blind voor 1 dag en eventjes meemaken hoe ik dingen nu zie. Op 21 juni word ik twaalf en ik vind het superbijzonder dat deze actie dan is. Ik denk dat dit mijn mooiste verjaardag ooit wordt.”



Leerzame ervaring



Ambassadeurs Chantal Janzen, Ronald Giphart, Rick Brandsteder, Charly Luske en Anky van Grunsven hebben ieder een filmpje opgenomen waarin ze tijdelijk blind zijn gegaan en iedereen aansporen om mee te doen met de actie.



• Chantal Janzen: “Steeds meer Nederlanders hebben een oogziekte. Helaas heb ik daar in mijn nabije omgeving ook mee te maken.”



• Ronald Giphart: “Ik steun deze actie omdat ik zelf de oogziekte maculadegeneratie heb. Met de simulatiebril heb ik ervaren wat mij te wachten staat. Dat is wel confronterend.”



• Rick Brandsteder: “Wat een verschil als je de simulatiebril weer af mag zetten. Ik vond het heel goed om te ervaren hoe het is als je niet kunt zien.”



• Charly Luske: “Ik ging de uitdaging aan om onze puppy uit te laten met een kokerzicht-bril. Je moet veel meer focussen, dat is heel inspannend.”



• Anky van Grunsven: “Mijn zicht is heel erg belangrijk. Ik kijk om te zien hoe het met mijn paarden gaat.”



Ga de uitdaging aan



Iedereen kan deelnemen: alleen of samen met vrienden, familie, collega’s of klasgenoten. Deelnemers ontvangen een simulatiebril naar keuze. Hiermee gaan ze op 21 juni twee, vier of acht uur een zelfbedachte uitdaging aan. Iedere deelnemer krijgt een eigen actiepagina waar vrienden, familie en kennissen een donatie op kunnen doen. Voor scholen en klassen zijn er speciale lespakketten beschikbaar met oogmaskers, tips en lesmateriaal.



Meer informatie en aanmelden op www.blindvoor1dag.nl