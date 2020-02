Nederlanders lopen nog niet warm voor elektrische taxi

Het aantal Nederlanders dat kiest voor een elektrische taxi is schrikbarend laag. Uit onderzoek van boekingsplatform sneleentaxi.nl blijkt dat minder dan 1 procent van de mensen daadwerkelijk bereid is om extra te betalen voor een elektrische taxi. Zelfs bij gelijke tarieven kiest een ruime meerderheid voor standaard vervoer.



Terugdringen CO2-uitstoot

Sven Braam, algemeen directeur van sneleentaxi, had verwacht met het toevoegen van elektrisch vervoer een volgende slag te slaan in de duurzaamheidsstrijd van het bedrijf. Vooralsnog valt dit echter tegen. ‘’We besparen al veel CO2-uitstoot door vraag en aanbod op een efficiënte manier te combineren, maar de rol van de elektrische taxi is vooralsnog minimaal”, aldus Braam.



Normaliter is er een meerprijs van 30 procent voor elektrisch vervoer. Om te onderzoeken in hoeverre de beperkte populariteit ligt aan dit prijsverschil, heeft sneleentaxi de prijs gelijk gesteld aan standaard vervoer. Nog steeds kiest dan slechts 18 procent van de boekers voor een elektrische taxi. Braam: “Blijkbaar zijn er nog andere drempels. Uit reacties blijkt dat mensen bijvoorbeeld bang zijn om comfort in te leveren. Dit terwijl elektrische auto’s vaak juist heel comfortabel zijn.”



Elektrische auto

Terwijl het aantal elektrische auto’s in Nederland vorig jaar is verdubbeld, kiezen taxibedrijven vaak nog voor een benzine- of dieselauto. Volgens Braam speelt hierin de beperkte actieradius en lange laadtijd van elektrische auto’s een belangrijke rol. “Chauffeurs hebben een volle agenda. Zij kunnen het zich nauwelijks veroorloven om een kwartier kwijt te zijn aan het opladen van de auto. Al helemaal niet met passagiers in de auto.”



Xavier Wijngaarden is een van de vervoerders van sneleentaxi met een elektrische (hybride) auto. Ook hem valt op dat nog weinig mensen kiezen voor deze manier van reizen. “De vraag naar elektrische taxi’s valt echt tegen. Zolang die vraag er niet is, zullen vervoerders ook niet snel investeren in een duurzame taxi”, aldus Wijngaarden.



Commissie-Remkes

CO2- en stikstof liggen momenteel onder een vergrootglas in Nederland. Vorige week nog verscheen een rapport van de Commissie-Remkes over het terugdringen van de stikstofuitstoot. Hierbij kwam ook de uitstoot door vervoersbewegingen van en naar luchthavens ter sprake. Sneleentaxi gaat graag in gesprek met Remkes, aldus Braam. “Momenteel leggen wij nog geld toe als er elektrisch wordt geboekt. Om daadwerkelijk een volgende slag te slaan, zijn investeringen nodig.”