Snurkkliniek zoekt de grootste snurker van Nederland 2020

Op de internationale dag van de slaap, 13 maart, geeft de Kliniek voor Snurken en Apneu het startschot voor de zoektocht naar de grootste snurker van Nederland 2020. De kliniek wil hiermee snurken uit de taboesfeer halen en meer aandacht vragen voor het belang van een goede slaaphygiëne.



Snurken is een groot maatschappelijk probleem. In Nederland zijn er zo’n 4 miljoen chronische snurkers die iedere nacht dit vervelende geluid produceren.



Anno 2020 zijn steeds meer mensen zich bewust van hun slaap en wordt er ook vooral door de wetenschap meer nadruk gelegd op het belang van een goede en gezonde slaap.



Ondanks het feit dat er zoveel mensen zijn die ervaring hebben met dit vervelende probleem rust er nog steeds een behoorlijk taboe op snurken en wordt het bijna nooit besproken of bespreekbaar gemaakt.



Vooral dames vinden snurken niet charmant en sexy. Op vriendinnenuitjes schamen zij zich dan ook erg. Mannen daarentegen vinden het snurken mannelijk en maken hier zelfs graag een grapje over. Toch praten ook zij hier niet graag over, zeker niet als ze een oplossing zoeken.



Om deze reden is de snurkkliniek dit jaar voor de 10de maal op zoek naar de grootste snurker óf snurkster van Nederland.



De Kliniek voor Snurken en Apneu roept snurkers of partners van snurkers op hun snurkgeluid (MP3) of filmpje op te sturen naar: info@snurken.org. De ''winnaar'' van de snurkwedstrijd krijgt een speciaal op maat gemaakte snurkbeugel om het onaangename snurkprobleem op te lossen.



In de afgelopen 9 jaar is de ''snurkwedstrijd'' 2 maal gewonnen door een vrouw en 7 maal door een man. De recordhouder van deze zoektocht is een man met een gemeten snurkpiek van 100dB in 2017. Ter vergelijking, een drilboor op 1 meter afstand produceert ook 100dB.





Oproep:

Stuur een filmpje of geluidsopname (MP3) jezelf of je snurkende partner naar info@snurken.org en maak kans op een geheel gratis en speciaal op maat gemaakte anti-snurkbeugel.



Kijk voor de voorwaarden op: www.snurken.org