Post-corona crises staan voor de deur: nieuw platform biedt oplossing

"Niemand weet hoe lang de coronacrisis nog gaat duren. Wel weten we dat het virus twee nieuwe noodsituaties zal veroorzaken. Om te beginnen gaat de arbeidsmarkt flinke klappen krijgen". Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group, "sluit niet uit dat we rekening moeten houden met meer dan een miljoen werklozen aan het einde van 2021. Daarnaast gaat de mentale gezondheid van Nederlanders hard achteruit: uit recent onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat sinds de coronacrisis 1 op de 3 Nederlanders angstgevoelens, een depressie of slaapproblemen kent."



Het platform www.sollicitatiedokter.nl, dat deze week online kwam, biedt ondersteuning in het aanpakken van de aanstaande werkloosheids- en gezondheidscrisis. Sollicitatiedokter is uniek omdat het zich als eerste sollicitatieplatform richt op de menselijke kant van het solliciteren. Werkzoekenden vinden er niet alleen tips over hoe ze een cv schrijven en welke kleren ze aantrekken naar een kennismakingsgesprek. Ze worden ook uitgedaagd om aan hun fysieke en mentale gezondheid te werken, zodat ze fit en uitgerust op de arbeidsmarkt verschijnen.



Sollicitatietips en meer



Sollicitatiedokter is verder uniek omdat het als eerste platform werkzoekenden échte, tastbare hulp biedt. Bezoekers vinden op Sollicitatiedokter boeken, testen, trainingen en zelfs coaches die hen kunnen bijstaan in hun banenjacht. Daarnaast kunnen werkzoekenden op Sollicitatiedokter twee keer per dag op spreekuur komen: sollicitatie-specialisten met ruime ervaring in de recruitment beantwoorden daarin hun vragen over het zoeken en vinden van een baan.



Sollicitatiedokter werkt met specialisten die ieder hun eigen kennis en ervaring inzetten om van werkzoekenden betere kandidaten maken. Voor baanzoekers die niet lekker in hun vel zitten staat een mindfulnesscoach klaar, terwijl een ervaren recruiter van Sollicitatiedokter graag vragen over het schrijven van een cv beantwoordt. Bezoekers vinden op sollicitatiedokter.nl nu al honderden blogartikelen over solliciteren. Dagelijks worden daar nieuwe posts aan toegevoegd.



Ambitie



Sollicitatiedokter-directeur Willem Eekels heeft grote plannen met het platform. “Wij zijn nu hard aan het werk om de aankomende golf werkzoekenden te kunnen ondersteunen. Via sollicitatiedokter.nl worden werkzoekenden in staat gesteld op eigen kracht een baan te vinden. We verwachten aan het einde van 2020 maandelijks honderdduizend werkzoekenden te begeleiden op de arbeidsmarkt.”