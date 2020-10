Stichting Tesla Claim sleept automaker voor rechter in collectieve vordering

De nieuw opgerichte Stichting Tesla Claim kondigt een collectieve rechtszaak aan tegen autofabrikant Tesla. “Omdat de auto’s regelmatig mankementen vertonen en niet voldoen aan de verwachtingen.” In een voorbereidende zaak is Tesla al bij verstek veroordeeld tot het terugnemen van voertuigen. De collectieve actie is een van de eerste die gebruikmaakt van nieuwe wetgeving die het gezamenlijk eisen van schadevergoeding mogelijk maakt.



“Tesla verkoopt elektrische auto’s met de belofte dat deze vrijwel onderhoudsvrij zijn en profileert zichzelf als servicegeoriënteerd merk. Op beide vlakken staat de ervaring van veel Tesla-rijders haaks op de beloften”, aldus de stichting. “Sterker nog, wij zien dat Tesla niet wil meewerken aan oplossingen voor de klant”, zegt secretaris/persvoorlichter Sieger Suurbier.



In een inventarisatie onder Tesla-rijders zijn veel klachten over de auto’s en de fabrikant binnengekomen bij Stichting Tesla Claim. “Zo kan de auto in de autopilotfunctie plotseling remmen op de snelweg, zijn aandrijfassen na enkele ritten al aan vervanging toe, gaan deuren uit zichzelf open of juist níet meer open, en worden zowel het beloofde vermogen als de actieradius in de praktijk niet gehaald. Ook werken koplampen, ruitenwissers, ramen en het computerscherm vaak niet naar behoren.”



Klanten die zich met problemen melden bij de ‘servicegeoriënteerde’ fabrikant, komen van een koude kermis thuis. Stichtingvoorzitter Van Waning, zelf Tesla-rijder, moest in de eerste zes maanden tien keer terug naar de garage. “Tesla is nauwelijks bereikbaar. Eerst was er een telefoonlijn waar je minimaal een half uur in de wacht stond. Nu kun je alleen nog appen en kan een reparatie-afspraak vaak pas een maand later worden ingepland. Gaan er tussen het moment van inplannen en de werkelijke afspraak nog andere zaken kapot, dan kunnen die niet worden toegevoegd aan de afspraak en krijg je de auto dus terug zonder alle benodigde reparaties.”



In een eerste rechtszaak, aangespannen door Van Waning, is Tesla al bij verstek veroordeeld tot het terugnemen van twee auto’s. De fabrikant heeft een laatste poging tot schikken geweigerd en is een verzetprocedure gestart.



Stichting Tesla Claim bereidt nu een collectieve rechtszaak voor waarin schadevergoeding voor alle aangesloten klanten wordt geëist. Dat is sinds dit jaar mogelijk via de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA). Voorheen kon een aansprakelijkheidsstelling wel algemeen bindend worden verklaard, maar moesten gedupeerden vervolgens individueel naar de rechter voor schadevergoeding. De zaak van Stichting Tesla Claim is een van de eerste die inspeelt op de nieuwe wetgeving. Tesla-rijders met klachten kunnen zich op www.teslaclaim.nl nog aansluiten bij de stichting.