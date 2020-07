Topfund lanceert tweede unieke beleggingsfonds

Langbroek – 14 juli 2020 – Topfund B.V. maakt bekend een tweede unieke beleggingsfonds te starten: het Latency en Swap Arbitrage Fonds. Vorig jaar lanceerde de relatief nieuwe Nederlandse speler die actief is in alternatieve beleggingen op de markt van vermogensbeheer al het High Frequency Daytrading (HFDT) beleggingsfonds.



Terwijl het nieuwe beleggingsfonds zich, net als het HFDT-fonds, uitsluitend richt op de interbancaire valutamarkt, is het aantal valuta waarin wordt gehandeld flink uitgebreid. Ook wordt met Swap Arbitrage een geheel nieuwe arbitragestrategie toegevoegd.



Bij een valutaswap wordt de ene valuta voor een bepaalde, vooraf overeengekomen, tijd geruild tegen een andere. Hierbij zorgt het verschil in de onderlinge rentevoeten voor een positieve of negatieve swaprente.



De bestuurders van Topfund, Bryan Houben en Rob Labadie, laten weten dat beleggers dankzij een unieke handelsstrategie op basis van krachtige algoritmes straks nihil risico lopen ten aanzien van de marktrichting terwijl het fonds toch een rendementsdoel heeft van 12% per jaar.



Houben: “Wat ons tweede fonds onder meer uniek maakt, is dat bij het swap arbitrageconcept alle handelsposities voor bijna 100% zijn afgedekt. Hierdoor is de richting van de markt dus totaal niet van belang. Het enige dat telt is dat er redelijke verschillen in de swaprentes geconstateerd moeten zijn.”



“Het lage marktrisico waaraan beleggers in het Latency en Swap Arbitrage Fonds worden blootgesteld wordt bovendien nog eens geholpen door het geringe aantal transacties dat wordt uitgevoerd. Doordat de algoritmes slechts enkele malen per maand handelen is het fonds het merendeel van de tijd namelijk volledig liquide.”