Verwarde ‘ridder’ zorgt voor ophef in Panorama Mesdag

Een verwarde man in ridderkostuum heeft dinsdag voor opschudding gezorgd in het Haagse Panorama Mesdag. De man was uitgenodigd ter promotie van het museum, maar raakte dusdanig in paniek van het levensechte Panorama uit 1881 dat hij moest worden verwijderd. Toevallig valt de commotie samen met de promotie rondom de waternimfenvoorstelling Ondine van Het Nationale Theater.



De man in Panorama Mesdag, die beweerde een ridder te zijn uit de 15e eeuw, begreep niets van het 19e-eeuwse tafereel op het levensechte schilderij dat bezoekers uit binnen-en buitenland trekt. Een medewerker van Panorama Mesdag stond erbij: “Dit heb ik nog nooit meegemaakt. De man raakte compleet in paniek en noemde het tafereel hekserij. Er restte ons niets anders, dan hem naar buiten te begeleiden en de promotiestunt af te blazen.” De ‘ridder’ is meegenomen naar het politiebureau. Het onderzoek naar het voorval is in volle gang. De afgelopen tijd zijn er meer bijzondere figuren opgedoken in Den Haag. Zo hebben ridders veel bekijks getrokken op het Binnenhof en protesteerden waternimfen afgelopen week tegen de visvangst in de Scheveningse Haven.



