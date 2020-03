Extra ondersteuning voor (aankomende) zorgprofessionals

Utrecht, 20 maart 2020 – Noordhoff en Profportaal Zorg bieden alle ziekenhuizen, zorginstellingen en zorgonderwijsinstellingen gratis content aan om zorgprofessionals te helpen in de strijd tegen corona.



Iedereen die daar behoefte aan heeft, kan gratis gebruik maken van meer dan 55 e-learning modules, interactieve werkinstructies, video’s en artikelen. De afgelopen dagen is met vereende krachten hard gewerkt aan het bij elkaar brengen van de meest gevraagde content en het openstellen van de diverse platformen.



Met deze content hebben zorgverleners gratis toegang tot praktische en toegankelijke instructies, bijvoorbeeld voor het bedienen van beademingsapparatuur, toedienen van zuurstof of isolatie. Verschillende instellingen zetten de content direct al in bij hun spoedopleidingen.



Specifiek voor het zorgonderwijs – maar ook voor iedereen toegankelijk – is ZorgPad, de methode voor mbo Zorg & Welzijn en hbo Verpleegkunde, opengesteld tot 1 augustus aanstaande.



Noordhoff en Profportaal Zorg werken al een aantal jaar intensief samen en ervaren het als een gezamenlijke plicht om de zorg op dit moment extra te ondersteunen met kennis. Eerder gezamenlijk ontwikkelde tools en platformen zoals AskMe (waarmee een zorgprofessional op de werkplek binnen drie klikken bij het juiste antwoord is) blijken in deze bijzondere tijd van extra toegevoegde waarde.



https://www.noordhoff.nl/professional/zorg/corona