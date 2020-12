'Grote woorden vragen grote daden in plan tegen witwassen'

Dit is een expertquote van Ton van Tulder van Institute for Financial Crime (IFFC), in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Vertrekkende DNB-bestuurder pleit voor deltaplan tegen witwassen | ANP



Vertrekkend bestuurder Frank Elderson van De Nederlandsche Bank (DNB) pleit voor een deltaplan tegen witwassen. Het is goed dat Elderson dat nu ook beaamt. Banken hebben de handschoen echt opgepakt met onder meer de oprichting van Transactie Monitoring Nederland (TMNL), een uniek en gedurfd initiatief. Er is ook sprake van vergaande samenwerking van banken met de FIU in de zogenaamde Fintell Alliance. Hier raken de poortwachters en het kanaal richting vervolging en opsporing elkaar concreet, zodat er veel effectiever kan worden ingegrepen.



Daarnaast is er door politie en banken een aantal taskforces ingesteld en actief die specifieke onderdelen van ontwrichtende criminaliteit feitelijk aanpakken. Is het genoeg? Nee, we zijn er als maatschappij nog lang niet. Concrete actie van de kant van politiek, wetgever en toezichthouders moet plaatsvinden. En dan zijn mooie woorden niet voldoende, van intenties is de georganiseerde criminaliteit niet bang geworden. Echte maatregelen schrikken wel af. Ook het IFFC wil daar graag haar steentje aan bijdragen vanuit een zo breed mogelijk perspectief.



Ton van Tulder is Directeur van het Institute for Financial Crime (IFFC).