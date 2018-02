Mooc over vernieuwing lokale democratie

Op 13 februari gaat kennisplatform OMOOC van start met de mooc Vernieuwing lokale democratie. Het doel van deze mooc is om ambtenaren, wethouders, raadsleden en gemeentesecretarissen te inspireren een andere invulling te geven aan de lokale democratische samenleving. Bovendien loopt in maart 2018 het driejarig experimenteer- en leerprogramma Democratic Challenge van het ministerie van BZK en VNG af.



Binnen Democratic Challenge staan lokale experimenten centraal waarbij gezocht wordt naar innovatieve vormen van democratie binnen en buiten de overheid. Een aantal van deze democratische experimenten, de opgedane lessen en kennis worden in Vernieuwing lokale democratie voor het voetlicht gebracht.



Het eerste inzicht, dat 13 februari online gaat met onder andere Laurens de Graaf, burgemeester van Lopik en lector Hogeschool Utrecht, heeft als onderwerp: Jouw democratisch kompas.







Overige inzichten



inzicht #2 gaat 20 februari online en heeft als onderwerp: Democratisch begroten. Met onder andere Tim van het Hof, raadslid gemeente Breda, en Suzanne van der Eerden, projectleider Breda begroot.







inzicht #3 gaat 27 februari online en heeft als onderwerp: Loten en andere nieuwe vormen van representatie. Met onder andere Harmen Binnema, docent/onderzoek Universiteit Utrecht en Thea Bakhuys, lid van de Coöperatieve Wijkraad in Groningse Oosterparkwijk.



inzicht #4 gaat 6 maart online en heeft als onderwerp: Digitale democratie. Met onder andere Francesca Bria, directeur NESTA en Josien Pieterse, iniatiatiefnemer en mede-directeur van Netwerk Democratie.







inzicht #5 gaat 13 maart online en heeft als onderwerp: Bouwstenen voor een lokaal democratisch akkoord. Met Jornt van Zuylen, projectleider Democratic Challenge







Doelgroep en initiatiefnemers



Deze mooc is bestemd voor iedereen die werkt in de gemeentelijke overheid aan democratievernieuwing. De inzichten zijn ook interessant voor initiatiefnemers buiten de overheid. Primaire doelgroep zijn ambtenaren en raadsleden. Verder richt de mooc zich op griffiers, gemeentesecretarissen, bestuurders, vernieuwers en initiatiefnemers.



OMOOC is een initiatief van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) en Publiek Denken. Vernieuwing lokale democratie wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en A+O fonds Gemeenten, in samenwerking met het programma Democratic Challenge.