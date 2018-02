TransHeroes zet vol in op nieuwe technologie van Boltrics

Flexibel, modulair, effectief, efficiënt, future-proof, altijd up-to-date en continue doorontwikkeling. Enkele eisen waaraan de nieuwe IT-oplossing van TransHeroes moest voldoen. En dan niet enkel voor warehousing, maar voor alle logistieke activiteiten. Van warehousing tot transport van air- tot ocean freight. Om dat te kunnen bereiken, schakelt TransHeroes de branchestandaard van Boltrics in.



Verder kijken dan vandaag en morgen



Een nieuwe naam. Een nieuw pand. En een bedrijfsstructuur waarmee ze alle logistieke vraagstukken kunnen beantwoorden. Het is duidelijk, TransHeroes ondergaat een enorme transitie. Ook op het gebied van IT zit de logistiek dienstverlener niet stil.



Jan Dekker, COO bij TransHeroes: “We hadden behoefte aan een softwareoplossing waarmee we nu, maar ook de komende tien jaar nog verzekerd zijn van de nieuwste technologie. Zodat we altijd kunnen blijven aansluiten op de wensen van onze klanten. Bij veel softwareleveranciers hadden we echter het gevoel dat het systeem wellicht voor de korte termijn voldoende zou aansluiten, maar de oplossing niet op het juiste tempo en niveau doorontwikkeld zou worden.”



Samen optrekken



TransHeroes merkte dat ze niet de enige waren die tegen dezelfde problematiek aanliepen wat betreft warehouse en transport management systemen. Ze zijn daarom samen met drie andere partijen uit de regio om tafel gegaan met Boltrics en deelden hun uitdagingen.



“Na de eerste kennismaking met Boltrics zagen we direct de voordelen van Boltrics’ branche oplossing ten opzichte van ons huidige systeem. We krijgen hiermee de mogelijkheid om onze totale dienstverlening onder te brengen in één systeem – zonder dat de verschillende divisies hun eigen identiteit verliezen”, aldus Jan.



TransHeroes is opgedeeld in business units waar elk onderdeel haar eigen specialisme kent. Persoonlijk en betrokken, maar toch de overkoepelende kracht van een allround logistiek dienstverlener. Aangezien een nieuw WMS onontbeerlijk is voor de verdere groeiplannen van TransHeroes hebben ze samen met Boltrics besloten dit als eerste te implementeren als onderdeel van de volledige transitie naar de totaaloplossing inclusief Transport, Air freight, Ocean Freight, Customs en Finance.