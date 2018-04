Succesvolle lancering NEXTON – Building The Smart!

Het was groot feest op de stand van Mega Elektra Holding tijdens hét innovatie event voor de bouw en vastgoed in de RAI: Building Holland. Algemeen directeur Eugene Soffers maakte op feestelijke wijze de nieuwe naam van zijn bedrijvengroep bekend: NEXTON.



Nexton (voorheen Mega Elektra Holding) heeft jarenlange ervaring in de samenwerking tussen projectontwikkelaars, eindgebruikers, huurders en technische specialisten. Nexton installeert alle techniek in gebouwen. Hierbij worden data van verschillende bronnen en SMART building technology geïntegreerd.



SMART toepassingen maken het leven aangenamer. Zo leidt een app op de smartphone naar een beschikbare parkeerplek, vrije vergaderruimte of de noodzakelijke medische apparatuur. Nexton laat systemen binnen de thema’s comfort, efficiency, zekerheid en duurzaamheid met elkaar communiceren voor een optimaal resultaat.



Diverse installatiebedrijven maken deel uit van Nexton, alsmede deelnemingen in diverse techniek bedrijven (Mega Elektra, Spiering Installatie, Energie Techniek, Randstad Klimaat Groep, Centricity 24, Less Energy, BluBrick, Prime Advice, Neos, Beheer en Water, Goedkoper Licht).



De wereld van straks is nu, en wij doen er graag alles aan om samen met u die wereld te realiseren.



THE NEXT LEVEL IN SMART BUILDING IS ON!



