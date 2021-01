BACARDÍ® lanceert de eerste remake van de wereldhit ‘Conga’

50ml BACARDí Superior

Amsterdam, 28 januari 2021 –In samenwerking met de Nederlandse talenten Timor Steffens (@timorworld) en Celeste van Joost (@celmatique) en bijdragen van fans, herintroduceert het merk de Latin poptrack bij het moderne publiek. Een unieke remix waarmee ‘s werelds meest bekroonde rum iedereen inspireert om te ‘Do What Moves You’.“BACARDí is verheugd om de allereerste remake van de wereldhit ‘Conga’ met de officiële muziekvideo te onthullen. De afgelopen maanden hebben we alle fantastische inzendingen van fans van over de hele wereld bekeken en een selectie daarvan opgenomen in de uiteindelijke video naast de artiesten,” zegt Ned Duggan, Global Senior Vice President van BACARDí rum. “Wij hebben muziek altijd gezien als een geweldige manier om mensen bij elkaar te brengen. En zeker nu de wereld verdeelder lijkt te worden, wilden we muziek inzetten om mensen weer bijeen te brengen op een creatieve en unieke manier. We kunnen niet wachten om het jullie te laten zien.”In de dynamische muziekvideo zien we Conga-fans naast Leslie Grace, Meek Mill en Boi-1da dansen in een levendige Caribische omgeving. Doordat de dansbewegingen van de inzenders gelijklopen met de choreografie van de artiesten, worden zij onderdeel van de Caribische wereld waarin de drie hoofdartiesten op het ritme van de muziek bewegen.De officiële lancering van de remix zal te zien zijn op diverse tv-kanalen, YouTube en Vevo, maar ook met een 30 seconden spot tijdens de Super Bowl. In de komende maanden zal ‘Conga’ ook breed worden ingezet op Instagram, Twitter, Soundcloud en Spotify, terwijl Snapchat-gebruikers kunnen meedoen met een speciale ‘Conga’ lens van BACARDí. Ben je toch al nieuwsgierig geworden? Neem dan snel een kijkje:Tegelijk met de lancering van de remix, introduceert BACARDí ook de officiële “Conga Feat. You” campagne-cocktail genaamd de ‘Coco Conga’. Deze heerlijke cocktail voor dorstige rum drinkers, is een spin-off van de klassieke Caribische Mojito en gemaakt op basis van BACARDí Carta Blanca witte rum en een scheutje BACARDí Coconut rum.Giet de BACARDí Carta Blanca rum samen met het limoensap, suiker en munt in een hoog glas. Kneus de muntbladeren met een roerstaaf om de muntolie los te maken. Vul het glas met ijs en roer alles goed. Voeg een scheutje BACARDí Coconut rum toe en top het tot slot af met bruiswater. Garneer het glas met een munttakje en een schijfje limoen.Voor meer informatie over BACARDí® rum en cocktailrecepten, bezoek https://www.BACARDI.com