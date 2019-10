FREE A GIRL: VAN VER VAN JE BED NAAR BEANGSTIGEND DICHTBIJ

Free a Girl vraagt aandacht voor Wereldmeisjesdag met campagne ‘Fight child prostitution as if she was your own’



Op vrijdag 11 oktober is het Wereldmeisjesdag: een internationale dag waarop aandacht wordt gevraagd voor de positie van meisjes. Er wordt geschat dat er wereldwijd 2 miljoen kinderen, waarvan de meerderheid meisjes, vast zitten in de prostitutie. Free a Girl lanceert daarom, samen met haar ambassadeur Gwen van Poorten, een campagne voor de strijd tegen kinderprostitutie.



Face Swap brengt probleem dichtbij



Met een sociaal experiment brengt Free a Girl een ver van je bed show heel erg dichtbij. Een billboard met een jong meisje zittend op een bed in een bordeel in India is het uitgangspunt. Dit keer is er echter geen anoniem meisje te zien, maar wordt haar gezicht middels Face Swap vervangen door dat van passerende jonge meisjes – dochters die samen met hun moeder, vader of grootouders langslopen. Daarbij de boodschap “Fight child prostitution af is she was your own”.



Bekijk hier de video op YouTube: http://bit.ly/freeagirlvideo



Evelien Hölsken, directeur en medeoprichter Free a Girl: “We geven met deze campagne de problematiek een gezicht. Het gezicht van een meisje dat jouw dochter, zus of vriendin zou kunnen zijn. We willen dat iedereen in Nederland opstaat voor de meisjes die worden uitgebuit in de prostitutie.”



Gwen van Poorten, ambassadeur Free a Girl: "Ik schrok ervan wat deze campagne met me deed. Zelfs al was het niet mijn eigen dochter, ik voelde hun angst en het verdriet van hun familie."



Steunen via Tikkie of bioscoopbezoek



Mensen kunnen meestrijden door te doneren via Tikkie of door naar de film Sold te gaan. Dit is een actie in samenwerking met netwerkgroep Soroptimisten en de opbrengst gaat naar Free a Girl's programma School for Justice. Ga naar freeagirl.nl voor meer informatie of doneer nu gemakkelijk via http://bit.ly/freeagirltikkie.



Over Free a Girl



Free a Girl bevrijdt wereldwijd meisjes uit de prostitutie en strijdt tegen straffeloosheid. Daarnaast ligt de focus op preventie, rehabilitatie, re-integratie, empowerment van slachtoffers en het voeren van bewustwordingscampagnes. Free a Girl werkt samen met 14 partnerorganisaties in India, Nepal, Bangladesh, Thailand, Laos, Irak, Brazilië en Nederland. De afgelopen 11 jaar heeft Free a Girl bijgedragen aan de bevrijding van ruim 4.500 meisjes.​







Over de campagne



In de campagne wordt op een impactvolle manier afgerekend met een toenemend probleem in communicatie voor goede doelen: hoe voorkom je immuniteit voor de almaar groeiende stroom aan ellendige beelden? DDB Unlimited, bureau achter de campagne: “In communicatie is het altijd de uitdaging om door de clutter heen te breken. Om impact te genereren. Maar mensen krijgen dagelijks zoveel boodschappen over zich heen gestort dat bijna niets meer binnen komt. Technologie is één van de dingen die ons kan helpen daar doorheen te breken. Hierdoor kunnen we onze boodschap relevant maken en dichtbij brengen. Waardoor we ons beter kunnen verplaatsen in de situatie van anderen.’’



Over Evelien Hölsken, directeur en medeoprichter Free a Girl



Er zijn denkers, praters en doeners op de wereld. Dat Evelien Hölsken een aanpakker is en tot de laatste groep behoort, is nog zwak uitgedrukt. Ze ruilde een succesvolle commerciële carrière in en richtte eigenhandig de stichting Free a Girl op met het doel om wereldwijd kinderprostitutie te stoppen. Van more money naar more meaning: het verhaal van een vrouw die doorgaat tot ze heeft bereikt wat ze wil. 6 april 2007 kwam haar ‘wake-up call’. “Ik zat aan het ontbijt, mijn vriend en mijn dochter van een jaar sliepen nog. Terwijl ik een slok van mijn koffie nam, werd mijn aandacht getrokken door een artikel in de krant. Het ging over seksslaven in India. Over onschuldige jonge meisjes die waren weggehaald bij hun ouders en werden gedwongen in hokken van een bij twee meter seks te hebben met meerderjarige klanten. Ik werd eerst verdrietig, vervolgens heel boos en toen vastberaden. Hier moest en zou ik verandering in brengen.” Ze zegde haar baan op. Op een zolderkamer begon ze aan haar nieuwe project. Met hard werk wist ze de juiste mensen om zich heen te verzamelen: partners in India, mensen met een netwerk, bedrijven die gratis hun diensten en producten ter beschikking stelden, bekende Nederlanders om gezicht te geven aan de nieuwe organisatie. Als Stop Kindermisbruik voerde die in november 2008 de eerste bevrijdingsactie uit. “De eerste twaalf meisjes hadden we weten te bevrijden uit bordelen. Uit vieze hokken waar ze meer dan tien keer per dag werden verkracht.” De naam werd later veranderd naar Free a Girl, de acties bleven en werden zelfs uitgebreid. “Ik wist dat ik mijn doel in het leven, mijn passie, had gevonden.”



Over Gwen van Poorten, ambassadeur Free a Girl



Gwen van Poorten (Veghel, 17 november 1989) is presentatrice. In 2012 is Gwen begonnen als VJ bij muziekzender Xite. Vanaf 2014 ging Gwen aan het werk bij BNN, waar ze begon met het presenteren van ‘De Social Club’. Later dat jaar werd ze één van de vaste gezichten van het programma ‘Spuiten & Slikken’. In 2015 bedacht Gwen haar eigen concept, genaamd ‘Achter de Viral’. In dit online programma gaat Gwen op bezoek bij de bekende mensen achter de virals om ze beter te leren kennen. Gwen heeft voor haar YouTube kanaal tot nu toe al verschillende series gemaakt. Gwen werd in 2017 presentatrice bij het vernieuwde ‘Spuiten en Slikken Specials’, ‘3 Op Reis’ én deed mee aan ‘Roadtrippers’. Ook kreeg zij vanuit BNN de mogelijkheid om meerdere grote studio shows te presenteren zoals De Nationale 00’s test met Jan Versteegh en De Nationale Sekstest als solo-presentatrice. Sinds 1 juli 2018 heeft zij de publieke omroep echter achter zich gelaten om nieuwe stappen in haar carrière te kunnen maken. De rode draad in deze nieuwe fase is haar YouTube kanaal, nu in eigen beheer, waarop ze niet alleen vlogt maar ook op den duur meerdere series voor gaat maken. Ook is zij samen met Bram Krikke verslaggever bij het RTL late night programma: De Zomer van Art.